Знойная ведущая покидает "Дом-2"
Катя Жужа объяснила, почему решила покинуть скандально известный телепроект "Дом-2", которому посвятила много времени. Оказывается, всему виной перемены в личной жизни. Она нашла нового возлюбленного. И ему категорически не нравится, что Катя вдали от него – аж на Сейшелах.
"Я столько проработала на "Доме-2", что он уже стал для меня родным, но надо идти дальше. Эта работа отнимала у меня много времени из-за поездок на Сейшелы. У меня есть дочка, появился серьезный мужчина. Неделю назад он сказал: "Все, хватит! Налеталась! Проводи время с семьей, а не на работе". Любая женщина меня поймет – я выбрала любовь", – цитирует Катю Жужу Life.ru.
Ранее стало известно, что Катя купила роскошные апартаменты в Арабских Эмиратах. Девушка уже давно облюбовала Дубай. Жужа уверена, что в солнечной стране будет прекрасно себя чувствовать. Кроме того, у звезды телестройки появится возможность чаще выбираться на отдых и даже встречать гостей.
"В Дубае мне всегда было комфортно: вечное лето, любимые магазины и клубы, вкусные рестораны", – объяснила Катя. По словам ведущей, ее дочке Николь тоже нравится за границей. "Она каждый раз, улетая, спрашивает: "Мама, а когда мы сюда вернемся?" Вот я и решила обзавестись недвижимостью в этом райском местечке, чтобы останавливаться в собственной квартире", – поделилась девушка.
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