После свадьбы Самбурская пошла на риск

Актриса Настасья Самбурская стала новой ведущей программы "Ревизорро" на телеканале "Пятница!". Она сменила на этом месте Елену Летучую.

О новом амплуа экс-звезды "Универа" заявил генеральный директор "Пятницы" Николай Картозия. В своем Instagram он выложил фотографию актрисы с пространным комментарием. "Главная новость – новый Ревизорро найден! Ее имя вам хорошо знакомо. Это – Настасья Самбурская. Вот уже год она работает на "Пятнице" в программе "Генеральная уборка". У меня было время хорошо узнать ее, присмотреться к ней", – написал он.

По словам Картозии, он разглядел в новой ведущей "Ревизорро" необходимые шоу качества: нетерпимость к любым проявлениям несправедливости и желание восстановить правду. "Мы много говорили с Настасьей, и я, как мне кажется, теперь знаю душу этого человека. Я уверен, она станет отличным "Ревизорро". Честным и принципиальным. А ее девять миллионов подписчиков в Instagram ее в этом поддержат", – считает Картозия.

Публикация от Nikolay Kartozia (@kartozz) Ноя 15 2017 в 5:25 PST

Отметим, сама Самбурская еще неделю назад намекала подписчикам о новом амплуа. В Instagram она выложила шуточный ролик, который назвала "ЛайфХаки от Настасьи Ползучей". В видео Настасья пародирует Елену Летчую. Она заходит на территорию рынка и начинает приставать к продавцам, задавая им абсурдные вопросы: "А почему у вас курага сморщенная?" В конце записи девушка берет с прилавка сосиски и под предлогом проверки убегает с ними. Видимо, девушка готова рисковать своим здоровьем.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Ноя 8 2017 в 4:55 PST

Общественность знает, чем заканчивались некоторые выпуски "Ревизорро". Съемочную группу шоу и ее ведущую несколько раз серьезно били. Елена Летучая вспоминала: "После случившегося я находилась в ужасном состоянии и попала в клинику. Весь третий сезон прошел у меня в режиме "клиника – съемки – клиника". Огромное количество врачей, массажей, ЛФК... В конце концов встал серьезный вопрос: или здоровье, или съемки".