Мать Шурыгиной откровенно о свадьбе

Наталья Шурыгина впервые рассказала о торжестве. По ее словам, торжество Диана и ее будущий супруг Андрей Шлягин полностью организовали сами, без помощи родителей.

Свадьбу молодые играли 5 октября в узбекском ресторане в Южном Бутово. На ней присутствовало около 80 гостей, а платье Шурыгиной стоило 75 тысяч. Все было бы безупречно, но на торжество без приглашения явился скандальный блогер, бросился кружить Диану в вальсе и пытался вручить ей трехлитровую банку с восемью гвоздиками.

Охрана вывела хулигана из ресторана, но Андрей Шлягин догнал его и немного отмутузил. Но, по словам мамы Дианы, этот инцидент не испортил самое важное для семьи мероприятие. "Все это заняло несколько секунд, я даже не поняла, что произошло. Конечно, я отношусь резко отрицательно к такому случаю, непонятно зачем этому молодому человеку нужно было делать это", – говорит Наталья.

Кроме того, женщина отметила, что блогер уже извинялся перед ней и дочерью и хотел встретиться с Дианой, чтобы принесли извинение лично. "Но дочка отказаться, так как просто боится его. Нам он не кажется адекватным", – добавила Шурыгина-старшая.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 5 2017 в 5:52 PDT

По словам Натальи, молодые сами подготовили все к своему торжеству, не прибегая к помощи родителей. Несмотря на бурные обсуждения Дианы в Сети, Наталья отметила, что в любом случае гордится своей дочерью, передает "Московский комсомолец". Также стало известно, что молодые супруги будут жить в квартире Андрея Шлягина.