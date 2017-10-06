Шурыгина дала мужу свою фамилию

Диана Шурыгина буквально заспамила подписчиков фотографиями и видео со своей свадьбы. Интересно, что многие публикации девушка подписала хэштегом, означающим, что она дала супругу свою фамилию.

На страничке в социальной сети Instagram, предположительно принадлежащей Диане Шурыгиной, сегодня, 6 октября, после свадьбы девушки одна за другой с бешеной скоростью появляются фотографии и видео с торжества. Любой желающий может оценить праздник, который закатили Диана и Алексей для себя и многочисленных гостей.

Интересно, что многие кадры новобрачная сопроводила хэштегом #свадьбашурыгиных, тем самым дав понять, будто ее избранник взял фамилию супруги. Отметим, что такое явление иногда встречается у супружеских пар. Однако так ли это на самом деле, точно неизвестно.

Многочисленные подписчики аккаунта весьма неоднозначно отнеслись к свадьбе Дианы Шурыгиной и оператора Первого канала Андрея Шлягина. "Диана у тебя это все после того как ты про пиарилась на шоу Пусть Говорят и т.д.. Эта свадьба и все твои интервью за счёт чужого горя", "Поздравляю!Желаю счастья молодоженам! Очень красивая пара. Теперь ты хранительница своего семейного очага🏠, а муж защитник и добытчик💰. Берегите и уважайте друг друга.🌹", "Вы классные диан . Счастья вам огромного", "Все это показуха...посмотрите дальше будет ещё круче чем она парнишу посадила!" – высказались комментаторы.

Угадаете с первой секунды утр откусил больший кусочек?)) �� #дианашурыгина #свадьбашурыгиных #свадьбадианышурыгиной #надонышке Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 6 2017 в 5:39 PDT

Напомним, Диана Шурыгина прославилась благодаря выпускам передачи "Пусть говорят", где в мельчайших подробностях обсуждалось двойное изнасилование, жертвой которого стала девушка. Эта история сделала Шурыгину одной из самых узнаваемых персон в России. Часто ее останавливают на улице с просьбой сделать совместное фото или даже оставить автограф.

