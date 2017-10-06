После брачной ночи Шурыгину в мини-платье сравнили с бревном

Ставшая законной женой 18-летняя Диана продолжает публиковать в своем микроблоге фото и видео с торжества. Девушка показала второй, "облегченный" вариант свадебного платья.

Регистрация брака скандально известной Дианы Шурыгиной и 29-летнего оператора Первого канала Андрея Шлягина состоялась 5 октября в столичном Дворце бракосочетаний №4. Счастью молодоженов не было границ – Диана с радостью делилась снимками на своей страничке в Instagram. Для самого важного дня девушка выбрала классическое белое платье – с пышной многослойной юбкой и шлейфом. При этом Диана предпочла отказаться от фаты. Зато дополнила образ небольшой тиарой и нежным букетом в бело-голубых тонах.

Продолжает делиться снимками и роликами со свадьбы звезда интернета и после первой брачной ночи. "Вы не против, если я поспамлю вас вчерашним днем?) Пересматриваю видео от друзей и снова проживаю те счастливые моменты! Счастью нет предела!" – написала Шурыгина в микроблоге, выложив очередной видеоролик. На записи она в белом облегающем мини-платье танцует под песню "Дождик капает по лужам". Пользователи соцсети тут же раскритиковали девушку за неумение двигаться под музыку, сравнив с бревном.

"Лучше бы просто стояла", "Танцевать она не умеет вообще... никакой пластики", "Как девушка может не уметь танцевать, не слышать музыку вообще?!", "Танцует она ужасно", "Бревнышко", "Дианочка! Ты прелесть! Платье отпад! Но почему такие неловкие движения? Как бревно((", – прокомментировали ролик фолловеры. Отметим, отмечали свадьбу молодые в чайхане в спальном районе Москвы, куда позвали порядка 80 гостей.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 6 2017 в 4:05 PDT

Напомним, Диана Шурыгина прославилась благодаря выпускам передачи "Пусть говорят", где в мельчайших подробностях обсуждалось двойное изнасилование, жертвой которого стала девушка. Эта история сделала Шурыгину одной из самых узнаваемых персон в России. Часто ее останавливают на улице с просьбой сделать совместное фото или даже оставить автограф.