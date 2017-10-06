Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем

Чудовищный скандал кажется логичным для праздника столь одиозной персоны. Всем хотелось "хайпануть".

Дважды изнасилованная Диана Шурыгина вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлягина, который намного ее старше. Двухметровый свадебный торт, роскошное платье, концерт группы "На-На", масса журналистов – все это напоминало бракосочетание звезды. Которой, безусловно, Диана себя и считает.

Правда, торжество закончилось ожидаемым для такой публики мордобоем. В ресторан ворвался блогер-дебошир, из-за преследований которого Шурыгиной пришлось уволиться из торгового центра. Дмитрий Торин без конца докучал ей просьбой о селфи.



Дождавшись, когда жених Шурыгиной выйдет из зала по нужде, блогер закружил ошалевшую невесту в танце. Потом достал пакет с трехлитровой банкой и восемью гвоздиками и попытался вручить этот странный подарок молодой.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina2321) Окт 5 2017 в 9:24 PDT

По просьбе Шурыгиной охрана вытолкала Торина из банкетного зала. А на выходе гостя настиг разъяренный жених и под истошный крик невесты "Андрей, не надо!" начал избивать обидчика благоверной. Очевидцы говорят, что новобрачный едва не изувечил блогера. "Ну бал! Ну Фамусов! Умел гостей назвать!" – писал Грибоедов в "Горе от ума".

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina2321) Окт 5 2017 в 9:25 PDT

Между тем, по данным "КП", у ресторана собрались многочисленные антифанаты Шурыгиной. Они попытались испортить торжество оскорбительными выкриками.