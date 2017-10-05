Фадеев назвал Шурыгину шпаной

Скандально известная Диана Шурыгина собирается стать певицей. Композитора Максима Фадеева оскорбила эта инициатива.

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Оператор Первого канала Андрей Шлягин 5 октября сделал из дважды изнасилованной Дианы Шурыгиной честную девушку. Долгожданная свадьба состоялась в чайхане в спальном районе Москвы, куда позвали порядка 80 гостей.

Накануне бракосочетания интернет-звезда сделала сенсационное признание: в медовый месяц молодожены уезжать не собираются. Сразу после свадьбы Диана начинает в качестве певицы покорять российский шоу-бизнес. Решительность продюсера Шурыгиной указывает на то, что звездам отечественного музыкального Олимпа очень скоро придется потесниться.

Dni.Ru узнали у экспертов, какие перспективы ожидают новоиспеченную знаменитость. Композитора Максима Фадеева оскорбила инициатива героини секс-скандала стать певицей. Продюсер подчеркнул, что у такой "шпаны" музыкального будущего быть не может.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 5 2017 в 5:52 PDT

Певец Юрий Лоза, известный громкими высказываниями о знаменитостях любой величины, как ни странно, звезды Дианы Шурыгиной на певческом небосклоне не увидел. Он отметил, что наблюдать за "подобными явлениями", как Шурыгина, у него нет ни желания, ни времени.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 4 2017 в 5:37 PDT

Напомним, Диана Шурыгина стала известна после того, как рассказала в эфире ток-шоу "Пусть говорят" о том, как ее дважды изнасиловали на вечеринке под Ульяновском. Тогда история взорвала общество и сделала несовершеннолетнюю девушку звездой Сети.