Фадеев назвал Шурыгину шпаной
Оператор Первого канала Андрей Шлягин 5 октября сделал из дважды изнасилованной Дианы Шурыгиной честную девушку. Долгожданная свадьба состоялась в чайхане в спальном районе Москвы, куда позвали порядка 80 гостей.
Накануне бракосочетания интернет-звезда сделала сенсационное признание: в медовый месяц молодожены уезжать не собираются. Сразу после свадьбы Диана начинает в качестве певицы покорять российский шоу-бизнес. Решительность продюсера Шурыгиной указывает на то, что звездам отечественного музыкального Олимпа очень скоро придется потесниться.
Dni.Ru узнали у экспертов, какие перспективы ожидают новоиспеченную знаменитость. Композитора Максима Фадеева оскорбила инициатива героини секс-скандала стать певицей. Продюсер подчеркнул, что у такой "шпаны" музыкального будущего быть не может.
Певец Юрий Лоза, известный громкими высказываниями о знаменитостях любой величины, как ни странно, звезды Дианы Шурыгиной на певческом небосклоне не увидел. Он отметил, что наблюдать за "подобными явлениями", как Шурыгина, у него нет ни желания, ни времени.
Напомним, Диана Шурыгина стала известна после того, как рассказала в эфире ток-шоу "Пусть говорят" о том, как ее дважды изнасиловали на вечеринке под Ульяновском. Тогда история взорвала общество и сделала несовершеннолетнюю девушку звездой Сети.
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