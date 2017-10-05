Друзья насильника накинулись на Шурыгину

Товарищи Сергея Семенова, который отбывает наказание за изнасилование Дианы Шурыгиной, посмотрели кадры с ее свадьбы. Они отреагировали однозначно и резко.

Парни весьма жестко высказались о бракосочетании скандально известной землячки. Они пришли в недоумение и возмущение от того, что девушку с такой испорченной репутацией кто-то взял в жены.

"Нормальный парень в тюрьме сидит. Образ жизни у нее, который был в Ульяновске, и в Москве – идентичный. Не понимаю, зачем ее замуж берут. Интересно, сколько они проживут", – цитирует друзей Семенова РЕН ТВ. При этом, смотря ролик, молодые люди не могли сдержать эмоции, и их речь изобиловала нецензурными выражениями.

Напомним, история Дианы Шурыгиной получила общественный резонанс после появления девушки в телешоу "Пусть говорят" на Первом канале. Она рассказала, что в 16 лет была изнасилована 21-летним парнем. Суд признал Сергея Семенова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. Решение было обжаловано, и срок парню сократили.

Отметим, несмотря на испорченную репутацию, девушка 5 октября вышла замуж за телеоператора Андрея Шлягина. Диана познакомилась с ним во время съемок телешоу. Пара зарегистрировала брак в Савеловском ЗАГСе столицы.