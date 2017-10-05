Появилось видео со свадьбы Дианы Шурыгиной

В Сети появилось видео со свадьбы скандально известной Дианы Шурыгиной. В ролике 18-летняя красотка, облаченная в классическое белое платье, садится в лимузин.

Диана Шурыгина через считанные часы выйдет замуж за 29-летнего оператора Первого канала Андрея Шлягина. В Сети появилось видео, на котором 18-летняя звезда нескольких выпусков передачи "Пусть говорят" в свадебном платье покидает гостиницу, чтобы вместе с подружками погрузиться в лимузин.

Качество ролика, который оказался в распоряжении газеты "Известия", оставляет желать лучшего, однако можно разглядеть, что Диана выбрала для самого важного дня классическое белое платье – с пышной многослойной юбкой и шлейфом. Который несла мать Шурыгиной Наталья. При этом Диана предпочла отказаться от фаты.

Невеста в сопровождении нескольких людей прошла по мокрому асфальту, держа юбку на весу, к большому длинному белоснежному лимузину известной иностранной марки и несколько застопорила движение, потому что никак не могла забраться в автомобиль. По видимому, девушке мешали слои юбки. Отметим, что Диану запечатлели весьма серьезной и сосредоточенной. Когда оператор поинтересовался у нее, от какого дизайнера у нее подвенечный наряд, Диана ответила коротко: "Не знаю".

Ранее в Сети появились фотографии Дианы Шурыгиной, завершающей последние приготовления к свадьбе. На одном из снимков девушка, облаченная в легчайший белый пеньюар, кокетливо демонстрирует трусики и ножку в туфельке на высоком каблуке. При этом в руке Диана держит бокал с шампанским. По всей видимости, волнение дает о себе знать.

Напомним, свадьба 18-летней Дианы Шурыгиной и ее избранника, 29-летнего оператора Первого канала Андрея Шлягина должна состояться сегодня, 5 октября. После регистрации влюбленные отправятся отмечать праздник в чайхану в Южном Бутово, куда уже позвали порядка 80 гостей.