Шурыгина устроила провокацию в самый важный день

Сегодня, 5 октября, состоится свадьба Дианы Шурыгиной. Однако перед регистрацией девушка не смогла удержаться от провокации – 18-летняя красотка продемонстрировала ажурные трусики.

В Сети появились фотографии Дианы Шурыгиной, завершающей последние приготовления к свадьбе. На одном из снимков девушка, облаченная в легчайший белый пеньюар, кокетливо демонстрирует трусики и ножку в туфельке на высоком каблуке. При этом в руке Диана держит бокал с шампанским. По всей видимости, волнение дает о себе знать.

"У нас сборы полным ходом😘😘😘 Кто там не верил в мою свадьбу?)) Аааа)))) Неужели этот день настал!" – подписала публикацию Шурыгина. О том, что в бокале Дианы именно игристое, сообщается в коротком видео, которое также имеется в интернете.

Подружка невесты запечатлела подготовку к свадьбе. Диану и ее приятельниц причесывают и красят профессионалы. Отметим, что голос у девушки, снимающей видео, звучал немного странно. Зрители пришли к выводу, что она попросту пьяна.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 5 2017 в 2:22 PDT

"Блин голос девушки что коментирует похож на то что она уже ,"готовая"😂", "По голосу уже слышно что готова", "Че за голос... Аж по ушам режет...", "Наркоман что ли снимает? Голос пипец умирающей лягушки", "Ща нажрутся еще до загса)))", "Та телка которая снимает уже прибухнула на донышке?" – высказали свое удивление комментаторы.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 5 2017 в 2:13 PDT

Впрочем, в основном, Диану все же поздравляют со свадьбой. "Поздравляю Диан!💥 желаю вам счастливой жизни и детишек побольше❤", "Я рада, несмотря на всех, кто говорит гадости, она не расстраивается и живет своей жизнью", "Мои поздравления 😘😘", "Поздравляю желаю счастья любви здоровье и детишик 👪💑💏😘", "Счастья вам, ребята! Диана, ты очень красивая!" – пожелали поклонники.