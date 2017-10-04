Изнасилованная Шурыгина раскошелилась на свадебный торт

Диана Шурыгина завершает последние приготовления к свадьбе. 18-летняя красотка отдала баснословную сумму за праздничный торт, отрепетировала макияж, сделала маникюр и показала кольцо.

Завтра, 5 октября, в одном из столичных загсов пройдет церемония регистрации брака 18-летней Дианы Шурыгиной и ее избранника, 29-летнего оператора Первого канала Андрея Шлягина. Пока же девушка завершает последние приготовления к свадьбе.

Так, журналисты выяснили, что Шурыгина отдала баснословную сумму за праздничный торт. Речь идет о 1,82-метровом чуде кулинарного искусства. Накануне были испечены коржи с миндальной крошкой. Сегодня торт начинают собирать и украшать белым шоколадом. Основными цветами десерта будут белый, серебряный и голубой. Таково было желание невесты. При этом Диана не капризничала и сразу приняла эскиз торта, за который выложила 182 тысячи рублей, компетентно сообщает Life.ru.

А еще Диана успела отрепетировать свадебный макияж. Результатами девушка поделилась с многочисленными поклонниками на своей официальной страничке в социальной сети "ВКонтакте". На сеансе, судя по фото, присутствовал и Андрей.

Разумеется, Шурыгина, которая особое внимание уделяет своим ногтям, воспользовалась услугами маникюрщицы. Диана остановила свой выбор на классическом френче, который как никакой другой подходит для свадебной церемонии.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 4 2017 в 2:04 PDT

Ну и вишенкой на торте оказался показ обручального кольца. В Сети появилась фотография, на которой счастливая Диана демонстрирует заветное ювелирное украшение. Впрочем, как предполагают некоторые фанаты, речь идет скорее о помолвочном кольце, которое будущие жены носят перед свадьбой. Каким будет обручальное кольцо Шурыгиной, остается только догадываться. Но ждать осталось недолго.