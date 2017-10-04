Изнасилованная Шурыгина раскошелилась на свадебный торт
Завтра, 5 октября, в одном из столичных загсов пройдет церемония регистрации брака 18-летней Дианы Шурыгиной и ее избранника, 29-летнего оператора Первого канала Андрея Шлягина. Пока же девушка завершает последние приготовления к свадьбе.
Так, журналисты выяснили, что Шурыгина отдала баснословную сумму за праздничный торт. Речь идет о 1,82-метровом чуде кулинарного искусства. Накануне были испечены коржи с миндальной крошкой. Сегодня торт начинают собирать и украшать белым шоколадом. Основными цветами десерта будут белый, серебряный и голубой. Таково было желание невесты. При этом Диана не капризничала и сразу приняла эскиз торта, за который выложила 182 тысячи рублей, компетентно сообщает Life.ru.
А еще Диана успела отрепетировать свадебный макияж. Результатами девушка поделилась с многочисленными поклонниками на своей официальной страничке в социальной сети "ВКонтакте". На сеансе, судя по фото, присутствовал и Андрей.
Разумеется, Шурыгина, которая особое внимание уделяет своим ногтям, воспользовалась услугами маникюрщицы. Диана остановила свой выбор на классическом френче, который как никакой другой подходит для свадебной церемонии.
Ну и вишенкой на торте оказался показ обручального кольца. В Сети появилась фотография, на которой счастливая Диана демонстрирует заветное ювелирное украшение. Впрочем, как предполагают некоторые фанаты, речь идет скорее о помолвочном кольце, которое будущие жены носят перед свадьбой. Каким будет обручальное кольцо Шурыгиной, остается только догадываться. Но ждать осталось недолго.
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