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Перед свадьбой Шурыгина изменила внешность

Диана Шурыгина. Кадр ntv.ru
Диана Шурыгина полным ходом готовится к свадьбе. Девушка уже успела заказать подвнечный наряд и огромный торт, а теперь занялась и собственной внешностью – обновила цвет волос.
прочитано 2131 раз

Диана Шурыгина через два дня станет супругой оператора Первого канала Андрея Шлягина. Девушка делает последние штрихи к свадьбе. 18-летняя красотка отправилась в салон красоты, чтобы изменить внешний вид. Диана решила сменить цвет волос. Полученными результатами невеста поделилась с многочисленными поклонниками.

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"Обновили цвет волос перед свадьбой￼￼", – коротко сообщила Шурыгина, опубликовав несколько фотографий из салона, разместив их на своей официальной страничке в социальной сети "ВКонтакте". Отметим, что новая внешность Дианы заслужила одобрения у более чем полутора тысяч человек.

Пару дней назад девушка объявила поклонникам, что забрала свое свадебное платье из салона. Уже известно, что Диана Шурыгина остановила свой выбор на обычном подвенечном наряде. "Будет классический наряд в пол со шлейфом и фатой. Все-таки свадьба бывает раз в жизни, и Шурыгина как любая девочка хочет, чтобы все было незабываемо", – рассказала организатор свадьбы Шурыгиной и Шлягина в недавнем интервью.

Диана Шурыгина. Фото: vk.com/realwoman555

Влюбленные выбрали для торжества чайхану в Южном Бутово, куда уже позвали порядка 80 гостей. Кульминацией праздника будет огромный 2,5-метровый торт.

Напомним, Диана Шурыгина прославилась благодаря нескольким выпускам скандально известной передачи "Пусть говорят", где в мельчайших подробностях обсуждалось двойное изнасилование, жертвой которого стала девушка. Важным фактором в достижении популярности стало скандальное поведение Дианы и ее миловидная внешность.

Эта история сделала Шурыгину одной из самых узнаваемых персон в России. Часто ее останавливают на улице с просьбой сделать совместное фото или даже оставить автограф.

Автор: Наталья Аряева3 октября 2017, 11:29
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Как живет Диана Шурыгина

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