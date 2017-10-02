Роскошная Шурыгина показала свадебное платье
Кадры, которые были сделаны в свадебном салоне, появились на YouTube. Шурыгина примерила несколько нарядов.
Выбирать платье Диане помогала ее мать. Похоже, что на это ушло довольно много времени: под конец у девушки стали сдавать нервы.
Невеста остановилась на классическом варианте – белом подвенечном платье в пол. Судя по всему, этот вариант устроил и Диану, и ее мать: в новом для себя образе девушка выглядела просто роскошно.
Мать посоветовала Диане пойти на свадьбу в туфлях на высоких каблуках, но у невесты было свое мнение на этот счет. "Я сама решу! Все!" – отрезала девушка. Какую в итоге обувь выбрала невеста, остается загадкой.
Напомним, перед свадьбой Шурыгина решила устроить девичник. На вечеринке девушка по-настоящему ушла в отрыв: она много пила и начала целоваться с подругой. Как писали Dni.Ru, невеста даже позволяла бармену смешивать у себя во рту коктейли.
О Шурыгиной заговорили после того, как она стала главной героиней передачи "Пусть говорят". Девушка рассказала, что во время вечеринки ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Преступник был осужден, но своей вины не признает. Кроме того, у насильника появилась своя группа поддержки: некоторые склонны считать, что Диана оболгала знакомого ради славы.
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