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Изнасилованную Шурыгину перед свадьбой раскрепощал сексолог

Диана Шурыгина. Фото: ntv.ru
Скандально известная Диана Шурыгина побывала у известного сексолога, психолога и писателя Павла Ракова. Чтобы найти мужа, прилежная студентка облизывала огурцы.
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Звезда телеэкранов призналась, что тренинги очень помогли ей найти свою любовь. Уже 5 октября 18-летняя Диана пойдет под венец с 29-летним оператором Первого канала Андреем Шлягиным. Девушка рассказала о том, что именно женщины делали у Павла Ракова.

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 Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

В перерывах между лекциями сексолога дамы танцевали под приглашенных артистов. Кроме того, Раков давал представительницам прекрасного пола и более экзотические задания. Так, женщины и девушки на тренинге облизывали принесенные с собой из дома огурцы. Оказывается, на примере этого зеленого длинного овоща специалист учит своих наперсниц правилам этикета за столом.

Раков похвастался, что подобные шоу на большую аудиторию для него не редкость. Похожее тестовое мероприятие сексолог уже проводил в январе. "Сегодня девочки прокачали себя в искусстве соблазнения мужчины, правильного общения со своим партнером и стали увереннее в себе. Никто не ушел разочарованным", - заверил эксперт.

О Шурыгиной у Ракова остались самые теплые впечатления. "Диана очень добрая и наивная девочка", – говорит Раков. "Во время тренинга она вместе с остальными участницами выполняла задания, которые я им давал", – заверил сексолог. Кроме того, Павел отметил, "природную стеснительность" девушки, прославившейся на всю страну историей с изнасилованием. "Если она позволит, я готов помогать ей и консультировать по всем возникающим психологическим вопросам", – заключил специалист.

Сама Диана призналась, что является достаточно "прилежной студенткой". По ее словам, с технологиями Павла Ракова она знакома давно. "Иногда даже практикую его методы на своем любимом мужчине", – призналась знаменитость. Увлеклась техниками сексолога девушка после того, как на нее "обрушился прессинг" общественности, связанный с эфирами на телевидении. 

Новые знания буквально вытащили Диану из депрессии. Сексолог буквально перевернул ее мир. "Я стала понимать и принимать себя такой, какая я есть. Я полюбила себя", – заявила Шурыгина. "Да, свадьба будет! Мы с Андреем любим друг друга, а все остальное не должно вас интересовать", – цитирует звезду телеэфиров сайт "Комсомольская правда".

Автор: Людмила Фоканова2 октября 2017, 22:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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