После свадьбы Шурыгина увеличит грудь

Прославившаяся благодаря нескольким выпускам ток-шоу "Пусть говорят" Диана Шурыгина намерена в ближайшее время лечь под нож пластического хирурга. Как выяснилось, 18-летнюю девушку не устраивает собственная грудь, Диана хочет ее увеличить.

5 октября Диана Шурыгина вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлягина. 18-летняя звезда передачи "Пусть говорят", на которой на протяжении нескольких выпусков в подробностях обсуждалось изнасилование Дианы, блистала в классическом белом подвенечном платье со шлейфом.

Верх наряда был украшен вышивкой и бусинами и имел внушительный вырез, демонстрируя скромное декольте невесты. Несмотря на то, что платье великолепно сидело на Шурыгиной, по всей видимости, оно оказалось последней каплей. Стало известно, что Диана решила увеличить грудь. Она уже выбрала квалифицированного специалиста, кандидата медицинских наук Самира Седышева, компетентно сообщает Starhit.

Несмотря на то, что сама Диана предпочитает пока не распространяться о скорой операции, журналисты выяснили, что Седышев работает в клинике, специализирующейся на женщинах, чья фигура сильно изменилась после родов. Хирург помогает вернуть утраченную форму груди, увеличить бюст или уменьшить, откорректировать другие части тела и даже сделать интимную пластику. У Седышева есть свой аккаунт в Instagram, где он демонстрирует свои работы (прямо скажем, там есть фото не для слабонервных).

Между тем на страничке, предположительно принадлежащей Шурыгиной в Instagram, Диана рассказала о свадьбе. Как оказалось, она едва не опоздала на регистрацию, а после бракосочетания молодожены на час позже намеченного приехали в ресторан. Девушка призналась, что из-за обилия журналистов и папарацци чувствовала себя немного не в своей тарелке, потому что они снимали каждое ее движение, чтобы потом выложить в Сеть.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 5 2017 в 2:13 PDT

Высказалась Диана и о потасовке, которая произошла между ее мужем и неким блогером Ториным. По утверждению Шурыгиной, драка заняла не более десяти секунд, поэтому празднованию этот инцидент не помешал. "В общем ребята, все прошло не так гладко, как ожидалось, но не смотря на все что плохого случилось в этот день, он был самый лучший 💐😃😘", – заключила Диана Шурыгина.