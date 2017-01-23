Эротические движения Бузовой назвали жалкими

Ольга Бузова опубликовала видеозапись, на которой заснята исполняющей эротический танец лишь в нижнем белье. Однако движения ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2" назвали жалкими.

Ольга Бузова продолжает наслаждаться отдыхом в Испании. Несмотря на то, что там зима, телеведущая смело выходит на воздух в одном нижнем белье. Так, Ольга опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram ролик, в котором эротично двигается под музыку. При этом телебрюнетка облачена лишь в черный бюстгальтер с ажуром и микротрусики того же цвета.

Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на публикацию. Однако их мнение оказалось диаметрально противоположным – пока одни нахваливали танец и фигуру Бузовой, другие на чем свет стоит ругали Ольгу.

"Оля, выглядишь очень глупо. В такого рода видео нужно уметь сниматься, чтобы это выглядело эстететично. А ты выглядишь жалко и нелепо. Полный отстой. 👎", "Бедолага, как же ей охота быть сексуальной... Но, не дано))))", "Симпатична))) НО! Бузова, это уже перебор! Такие ролики если и выставляют на всеобщее обозрение, то на порносайтах и т.п. Такое ощущение, что ты рекламируешь себя! Если выставила для Тарасова, чтобы сказать этим что-то типа Смотри, что ты потерял, то зря! Имей же гордость в конце концов! Ты красивая и умная! А вот этим роликом перечеркиваешь все положительное впечатление о себе!" – высказались фанаты.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 22 2017 в 10:29 PST

Подписчики посоветовали Бузовой вплотную заняться своей фигурой. "Ольга попу тебе надо подкачать", "Бузова, пора орех качать:)" – посоветовали диванные критики.

Напомним, на днях в Испании Ольга Бузова отметила день рождения. Ведущей скандального шоу "Дом-2" исполнился 31 год. В честь такого события Оля презентовала свой новый шлягер "Привыкаю".