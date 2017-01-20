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Бузова расплакалась на своем дне рождения

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Новоиспеченная певица Ольга Бузова расплакалась от счастья на своем дне рождения. Сегодня, 20 января, эмоциональной ведущей "Дома-2" исполнился 31 год.
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Бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова находится сейчас в Испании. Туда съехались все ее многочисленные близкие подруги. Главным организатором вечеринки в честь 31-летия Бузовой была ее родная сестра Анна.

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Праздник для Ольги организовали на террасе под открытым небом. Пол и всю мебель усыпали лепестками алых роз. Специально для именинницы пели серенады горячие испанские мачо. Для всех участниц и участников торжества были пошиты свитшоты с надписью Happy birthday @buzova86.

Ведущая "Дома-2" на своей вечеринке резвилась и радовалась жизни, как ребенок. Ей есть есть что праздновать. Она не только стала старше на целый год, но и снова взорвала чарты iTunes. Ее вторая композиция "Привыкаю" повторила судьбу суперхита "Под звуки поцелуев" и заняла лидерские позиции. Новоиспеченная певица счастлива. Разведенной Ольге, если верить ее хештегу, больше не больно. Хотя от слез она все же не удержалась.

"У меня нет слов 🙏🏻 плачу от счастья🤗🤗🤗🤗 Мои настоящие подруги – мое богатство 🙏🏻Я вас люблю ❤️ Спасибо Вам за счастливую меня... даже думать не хочу, как вы это все организовали 😂🙈 Потом расскажете", – поблагодарила близких за приятный сюрприз артистка в Instagram.

"Вот так выглядит счастье ❤️🙌🏻🙌🏻🙌🏻, – поделилась радостью  Бузова. – Я в окружении самых близких подруг, которые месяц готовили в тайне от меня такой сюрприз 🎉🎊🎁 А моя песня #привыкаю на первом месте в iTunes!!! 💣💣💣Благодаря Вам и Вашей любви ❤️❤️❤️❤️И кому-то от этого очень плохо! Пытаются мне испортить праздник!!!! Но у Вас это не получится.🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #бузова31 #держисьМадрид #привыкаю #люблюсвоихподруг #мнебольшенебольно".

Анна Бузова поздравила именинницу не только лично, но и в соцсетях. "Мы так хотели, чтобы все было идеально в твой день @buzova86. Мы тебя любим! И желаем, чтоб каждый твой день был полон живых, настоящих и счастливых эмоций❤ты как никто другой заслуживаешь быть самой счастливой! С днем рождения, лапа моя😘😘😘", – написала ведущей "Дома-2" ее сестра и показала, как той вручали подарки.

Ольгу также поздравил папа Игорь. "Дочка, с днем рождения, любимая! Какая ты счастливая! Какая у тебя замечательная сестренка! Люблю", – трогательно обратился к своей 31-летней малышке гордый отец.

К слову, ранее Бузова опубликовала философский пост, в котором пролила свет на свою личную жизнь. "Сегодня для меня наступил Новый год, мой 31 год 🤗👸🏽🎉 В нем я #привыкаю просыпаться одна и быть сильной! – призналась разведенная телеведущая. – Настолько сильной, чтобы больше не бояться предательства от самых близких! Не бояться получить нож в спину от тех, за которых готова отдать жизнь... Сегодня в свой день рождения, я хочу подарить себе и, конечно, вам свою новую песню #Привыкаю! Надеюсь, что она найдет отклик в ваших сердцах❤️ И для меня самым лучшим подарком будет, если вы ее сегодня послушаете, скачаете и сделаете репост 🙌🏻🙏🏻💋🙈 Песня уже в #iTunes, а ссылка на нее в шапке моего профиля ❤💋Я вас люблю❤️❤️❤️ и знаю, что вы всегда со мной 🙏🏻 Спасибо🙏🏻❤️😘".

Автор: Елена Алешина20 января 2017, 18:04
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