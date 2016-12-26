Алла Пугачева приедет в гости за 16 миллионов

За эти деньги певица и тост скажет, и хоровод поводит. Правда, за пределы столичного региона Примадонна не выезжает.

Новогодние праздники – самое хлебное время для любого артиста. Гонорары в эти дни возрастают в разы, а за один день можно выступить в нескольких местах. И заработать столько, сколько иные – простые – люди и за всю жизнь не получат.

Лидером по запросам от празднующих граждан сегодня является Алла Пугачева. Ее стандартный гонорар в эти дни – 250 тысяч евро (примерно 16 миллионов рублей по нынешнему курсу). Вернее, ниже этой планки певица свои расценки не опускает. Но заказчикам, как сообщает портал wday.ru, выстраивающимся "за Пугачевой" в очередь, она кокетливо говорит: "А вы удивите меня деньгами!"

И ее, судя по всему, удивляют. Зато уж и Примадонна эту сумму сполна отрабатывает – она говорит тосты, водит с детворой хороводы у елки, вальсирует с гостями. И, разумеется, поет. Причем хиты, которые просят клиенты, пусть даже и те, которые давно не исполняет на концертах.

Правда, работает Пугачева только в Москве. Богатым же клиентам из регионов предлагает перенести свой праздник в столицу – по сравнению с гонораром певицы это же сущие копейки. Многие соглашаются.



Спросом пользуется и супруг Аллы юморист Максим Галкин. За 50 тысяч евро (примерно 3 миллиона рублей) он и пошутит, и байку про коллег-артистов расскажет, и споет, и спародирует десяток известных персонажей.

Интересно, что пригласить вместе Галкина и Пугачеву стоит дороже, нежели по отдельности, примерно на 3 миллиона рублей. И это оправдано, ведь получается, что во время новогоднего чеса они оставляют без обоих родителей своих малолетних детей Лизу и Гарри. А чтобы те не расстраивались, им придется купить больше разных подарков, вот и приходится родителям крутиться.

