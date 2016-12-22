Алла Пугачева поразила невероятной худобой

67-летняя певица выглядит моложе 45-летней дочери. Поклонники в восторге.

"И вызывает бурный интерес мой часто изменяющийся вес", – пела Алла Пугачева. И правда, как певице удалось так стремительно превратиться из тумбы в стройную девочку? Вот и на съемках новогодней программы "Первого канала" "МаксиМаксим", куда Примадонна пришла вместе с дочерью Кристиной и коллегой по сцене Валерией, она выглядела юнее, свежее и стройнее всех.

"Может нам тоже девочки лет в 50 найти мужей помоложе? Смотрите как потрясающе выглядит Алла! (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", "Алла с Максимом будто одного возраста", "Это ж сколько надо усилий чтоб так круто выглядеть – сейчас как в 18 лет!", "Аллочка, не надо так худеть ты все равно не будешь такой как раньше", "То чувство, когда Алла выглядит лучше, чем Валерия", – комментируют поклонники.

Фото опубликовано KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Дек 22 2016 в 2:36 PST

Как писали ранее Dni.Ru, невероятной стройностью фигуры Примадонна обязана вовсе не тренажерному залу и не пластическим операциям. Диетологи и фитнес-инструкторы считают, что выбор артистки пал на приятные процедуры радиоволновой терапии. То есть Алле нужно только лежать и расслабляться, а созданное специальным аппаратом магнитное поле воздействует на излишки жировых отложений и восстанавливает растянутую кожу.

Говорят, Примадонна, наконец, отказалась от пластических операций, и организм ей ответил с благодарностью. Возможно, помогла регенеративная медицина – поврежденные ткани восстановили с помощью активации эндогенных стволовых клеток.

