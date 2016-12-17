Педагоги по вокалу отказались работать с Пугачевой

Профессионалы заявили об отсутствии голоса у певицы. Но она не сдалась и решила работать над собой.

Алла Пугачева приехала на традиционный новогодний концерт в возглавляемую ей Мастерскую эстрадного искусства "Рецитал". Певица не только оценила, чем научились ее воспитанники, но и дала им несколько важных советов. "Один из главных законов в профессии – не завидовать успехам своего коллеги, – уверяет Алла Борисовна. - Еще одна заповедь – не огорчаться от провала. Пусть он будет стимулом в дальнейшей работе. Главное: любить меньше себя, а больше зрителя, который на тебя приходит". По словам певицы, эти "заповеди" актуальны не только для малышей, которые только делают первые шаги в шоу-бизнесе, но и для всех людей, для всех профессий".

На отчетном концерте Примадонна отметила, что "если ребенок хочет быть артистом и много занимается, то голосовой аппарат может сработать так, что появится техника, да и слух тоже можно разработать". Хотя кажется, что проще взять априори талантливых детей и начать их тиражировать. По уверению Пугачевой, с несправедливостью отбора в различные секции она сама столкнулась в детстве – ее не взяли на занятия по фигурному катанию, танцам, и даже пению. "Слух есть, но голосок никакой!" - вспомнила певицы слова своих несостоявшихся педагогов. Где теперь они, и где она!





Сегодня Аллы Пугачева не только остается главной российской звездой, но и воспитывает преемников. В ее Мастерской сорок воспитанников. Среди них – дочери политика Бориса Немцова Соня, певицы Жасмин Маргарита и сотрудника Департамента образования Москвы по Восточному административному округу Алиса Голомысова. В Новогоднюю ночь – 2016 в эфире "Первого канала" с подачи Примадонны Алиса исполнила хит Дженнифер Лопес Let's Get Loud. "Это тоже мои дети, встречайте новых звезд!" – представила ее Пугачева. А все стали гадать, сколько ей отстегнули за такой пиар.





Говорят, месячный курс уроков Пугачевой обходится в 60 тысяч. За эти деньги воспитанникам преподают сольфеджио, обучают музыкальным стилям, диджейству, основам композиции, импровизации и аранжировки. Среди других предметов – хореография, сценическая речь, психология общения, бальные и современные танцы. Мастер-классы будущим эстрадным кумирам дают участники шоу "Голос" (Эмиль Кадыров) и выпускники "Фабрики звезд" (Михаил Гребенщиков, Елена Терлеева).

