Алла Пугачева лишилась Театра песни

Певице надоела многолетняя тяжба и скандалы. Она отказалась от амбициозного проекта.

"Именные" театры есть у Надежды Бабкиной, Надежды Кадышевой, Людмилы Рюминой и Александра Градского. А вот Театру песни Аллы Пугачевой, кажется, так и не суждено стать явью. Многолетняя волокита окончилась скандалом.

Работа над амбициозным проектом театра как многофункционального центра началась в 2008 году, в 2011-м инвестор получил землю в престижном районе Санкт-Петербурга. Но выяснилось, что в генплане на участке запланирована дорога – стройку заморозили, и начались долгие судебные тяжбы. В 2016 году суд оставил в силе договор аренды участка под театр, однако срок его действия якобы истек.



Общая стоимость театра Пугачевой оценивалась в 400 миллионов долларов. В проект успели вложить 100 миллионов рублей. Его разработчиками, если верить СМИ, были совладелец рыбоперерабатывающей компании Максим Воробьев и его партнер Михаил Кенин. А соучредителями ООО "Театр песни Аллы Пугачевой", как говорят, были не только Воробьев и Кенин, но и сама певица, а также ее дочь Кристина Орбакайте. Пугачева надеялась, что Театр песни станет новым центром притяжения культурной столицы и все вложения быстро окупятся. Но не тут-то было.

Кстати, когда стало известно о проблемах, с которыми пришлось столкнуться звезде, многие города предложили ей строительство здания Театра на их территории. Однако для Аллы Борисовны и других акционеров было важно осуществить задуманное именно в Питере.

"Больше проект культурного центра в Санкт-Петербурге не имеет никакого отношения к Алле Борисовне. Она вышла из состава акционеров. Если его построят, то называться он будет просто Театр песни", – цитирует адвоката Примадонны Марину Мурашову сайт StarHit.Ru.

Напомним, что само понятие "Театр песни" появилось благодаря певице Клавдии Шульженко, которую Пугачева считает своим наставником. Она научила Аллу Борисовну превращать каждую песню в спектакль, проводить три минуты на сцене как маленькую жизнь. Именно поэтому Пугачева не любит пышных декораций. В "черном кабинете" она наиболее ярко являет свой дар драматической актрисы, способной при помощи интонаций, мимики и жестка рассказать удивительную историю.



