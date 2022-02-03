Смольянинов и беременная Луговая пришли к Урганту рука об руку: У нас будет еще один человек

Мария Луговая и Артур Смольянинов посетили шоу Первого канала "Вечерний Ургант". Зрителям передачи знаменитости представили новую картину "Мария. Спасти Москву". В ленте Веры Сторожевой актеры сыграли центральных персонажей.
Для Смольянинова и Луговой это был первый опыт сотрудничества. Первоначально отношения артистов на площадке фильма "Мария. Спасти Москву" не складывались. Артур вызывал у Марии жуткое раздражение. Актриса призналась ведущему программы Ивану Урганту, что не могла найти общий язык с партнером.
Позднее выяснилось, что Смольянинов нарочно вел себя отвратительно с Луговой. Таким образом Артур пытался добиться правдоподобных эмоций в кадре. В итоге знаменитости смогли подружиться. Мария разглядела в коллеге по цеху надежного товарища и просто хорошего человека. Смольянинов, говорит Луговая, поддерживал ее в сложные моменты.
Надо сказать, что даже на съемках "Вечернего Урганта" Артур относился к Марии с особой нежностью и заботой. Актер держал партнершу за руку, поглаживал по спине.
Поведение звезд фильма "Мария. Спасти Москву" немного удивило присутствующих в студии шоу. Известно, что Мария Луговая счастлива в браке со звездой сериала "Кухня" Сергеем Лавыгиным. Оказалось, что Смольянинов оберегал коллегу по цеху от стресса, сейчас актриса в очень уязвимом положении.
Мария расставила все точки над i. Артистка рассекретила беременность.
"У нас с мужем будет еще один человек", – сообщила Луговая.
Добавим, Луговая и Лавыгин стали мужем и женой в начале 2020 года. Сергей станет отцом во второй раз. У звезды "Кухни" есть сын от первого брака.