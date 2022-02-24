Сгорала на глазах родных: слава и ранняя смерть звезды телехита 90-х "Мелочи жизни" Марии Зубаревой

Мария Зубарева ушла из жизни на пике карьеры.



24 февраля 60-летие могла бы отпраздновать актриса Мария Зубарева. Звезда сериалов "Возвращение Будулая" и "Мелочи жизни" умерла 23 ноября 1993 года. Ей было всего 31. Что стало причиной раннего ухода красавицы-актрисы?

Мария Зубарева родилась в Москве. Росла будущая знаменитость в атмосфере творчества – ее папа был актером и автором детских книг, а мама служила на телевидении режиссером. Зубарева с ранних лет тяготела к актерскому ремеслу, но родители в этом вопросе ее не поддерживали. Чтобы угодить взрослым, Мария решила попробовать себя в другом деле – начала обучение в Школе юного журналиста, а затем решила поступить в соответствующий вуз.

Все изменилось в один день. Однажды в гости к отцу Зубарева пришли друзья, работавшие в Щукинском училище. Приятели папы посоветовали Марии попытать счастье в театральном, что та и сделала. Уже через несколько месяцев девушка училась в "Щуке".

Первые серьезные чувства пришли к актрисе во времена студенчества. Мария Зубарева влюбилась в однокурсника Бориса Кинера и поспешила под венец. Спустя время у пары появился ребенок – дочь Анна. Брак актрисы и будущего известного композитора не сложился. Поговаривают, что Кинер не смог простить супруге стремительного карьерного взлета. Мария осталась одна с ребенком на руках. Заботы о маленькой Анне пришлось взять на себя родителям актрисы.

Начинала Зубарева с небольших ролей в фильмах "Третий в пятом ряду", "Расставания", "Возвращение Будулая", где она сыграла возлюбленную главного героя. Известность к артистке пришла благодаря фильму "Мордашка".

Кроме того, Зубарева с успехом трудилась на сцене Московского драматического театра им. Пушкина. Актриса блистала в постановках Романа Виктюка "М. Баттерфляй" и "Блэз".

После развода Мария Зубарева сделала еще одну попытку устроить личную жизнь. За актрисой начал ухаживать другой однокурсник – Игорь Шавлак. Как оказалось, Шавлак долгое время был тайно влюблен в Зубареву. Когда мужчина узнал, что Мария рассталась с мужем, сразу "пошел в наступление".

В итоге Зубарева и Шавлак расписались. Семейная идиллия длилась недолго – актриса узнала о неверности супруга. Простить измену Мария не смогла.

Впасть в уныние из-за неурядиц в личной жизни Мария Зубарева не успела. Актрисе предложили главную роль в очень амбициозном проекте – сериале "Мелочи жизни". Съемки ленты длились два года. Роль учительницы Марии Кузнецовой сделала артистку большой звездой. За это время наладилась и личная жизнь знаменитости. Мария вышла замуж и родила двойняшек Романа и Елизавету.

После декрета Зубарева планировала вернуться в "Мелочи жизни", но у нее ничего не вышло. У Марии начались проблемы со здоровьем. Актриса стремительно теряла вес, у нее периодически случались обмороки. Мария Зубарева обратилась к медикам, которые поставили неутешительный диагноз. У звезды отечественного экрана была неоперабельная форма рака. Недуг был на последней стадии.

Болезнь стремительно прогрессировала. Зубарева сгорала на глазах. В конце осени 1993 года звезды "Мелочей жизни" не стало. Ее похоронили на столичном Введенском кладбище.

По слухам, троих детей Марии Зубаревой отдали под опеку бабушке и дедушке. Материально осиротевшим малышам помогал театр. Для детей был организован сбор. Сумма получилась внушительная. К сожалению, деньгами наследники артистки так и не воспользовались – из-за дефолта средства "сгорели" в банке. Сейчас о судьбе сына и дочерей Зубаревой информации нет.