"Закипает кровь": стало известно об отношениях Асмус и Петрова

Астролог Тиана Атлас проанализировала отношения актеров Кристины Асмус и Александра Петрова.

Популярные российские актеры Кристина Асмус и Александр Петров известны не только своими ролями в фильмах и театре, но и продолжительной дружбой, о которой они то и дело рассказывают в своих социальных сетях. На этот раз они тоже не стали скрывать чувств.

На днях бывшая жена звезды Comedy Club Гарика Харламова очень эмоционально поздравила своего коллегу по сцене с днем рождения. Артистка вспомнила трогательные моменты из их жизни, не забыв упомянуть и экс-супруга. Поклонники звезд заподозрили их не только в дружеских, но и в любовных отношениях.

"Кристине Асмус нравятся яркие решительные мужчины, но с высоким уровнем интеллекта и чувством юмора. Ей важно, чтобы человек был способен на поступки, порой даже на сумасшедшие и нестандартные ухаживания. И Александр Петров действительно на такое способен, особенно если влюблен", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Тиана Атлас.

Эксперт подробно разобралась в том, что именно связывает знаменитостей, знакомых уже больше десяти лет. Астролог сообщил, что хоть Асмус и Петров могли бы подойти друг другу, романтические отношения у них, скорее всего, не сложились бы.

"Между Кристиной и Александром действительно имеется возбуждающий аспект. Такие люди просто не могут быть равнодушны друг к другу. Но, если рассматривать перспективы развития отношений в их паре, то пока не стоит заходить так далеко, поскольку с точки зрения образа, Петрова привлечет более приземленная, продуманная, практичная женщина. Кристина же в этих отношениях будет выглядеть чересчур эмоциональной. Пара прекрасно выглядит как друзья, которые поддерживают друг друга и могут даже беседовать ночи напролет, но вот романтические отношения даже если и возникнут, то, скорее всего, будут весьма непродолжительными", – подытожил эксперт.

