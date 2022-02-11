"Вот это да!": чем звезда "Девушек с Макаровым" так удивила народ

На ТНТ продолжается трансляция нового сезона сериала "Девушки с Макаровым". Как рассказала актриса Влада Ермолаева, во второй части ее героиню, Сашу Попову, ожидают неожиданные метаморфозы. Например, в одном из эпизодов брутальная девушка предстанет в пикантном образе. Также, говорит Ермолаева, не обойдется без драк и стрельбы.
Влада Ермолаева отметила, что имеет мало общих черт со своей героиней из "Девушек с Макаровым". После бума первого сезона на "Инстаграм" актрисы подписалось много поклонников сериала. Фанаты ленты с удивлением обнаружили, что Ермолаева во многом отличается от Поповой. После завершения съемок актриса превратилась в "девочку-цветочек". "Вот это да!" – восхищается народ. Впрочем, за время работы Влада все же переняла у Саши некоторые привычки.
"В нужный момент всегда могу включить Сашу Попову. Вопросов становится меньше, а страха больше", – поведала звезда сериала.
Ермолаева рассказала также, что мечтает сыграть в каком-нибудь драматическом проекте. Влада хотела бы перевоплотиться на экране в "девушку из периферии" со сложной судьбой. Кроме того, актриса с удовольствием поработала бы в фильме о сексе, деньгах, оружии и опасных приключениях. В грезах Ермолаева видит себя "женщиной-кошкой" и "девушкой Джеймса Бонда".