Умирающая от рака Самохина стала легкой добычей для лжецелителей

Дочь Анны Самохиной дала откровенное интервью.

Дочь актрисы Анны Самохиной, Александра Самохина, в беседе с шоуменом Борисом Корчевниковым рассказала, как узнала о страшном диагнозе родительницы. Какое-то время девушке пришлось скрывать от матери правду.

В ноябре 2009 года актриса Анна Самохина решила обследоваться из-за боли в желудке. УЗИ показало, что в печени актрисы есть маленькая опухоль. Затем у артистки обнаружили неоперабельный рак желудка.

Точный диагноз от Анны скрывали. Между тем Александре доктор прямо сказал, что онкология уже в четвертой стадии и сделать уже ничего нельзя.

"Это приговор, у вас максимум два месяца", – сказал врач Самохиной-младшей.

Анна Самохина оставалась в неведении четыре дня. Звезде кино и сериалов раскрыли правду только после консилиума.

Актриса была настроена бороться за жизнь. Самохина согласилась пройти химиотерапию – облегченный курс. Лечение переносилось плохо и не дало результатов.

Анна и Александра были в отчаянии. По словам Самохиной-младшей, они стали легкой добычей для шарлатанов всех мастей. Лжецелители вытягивали деньги с Самохиной, их методы, ясное дело, тоже не помогли.

Незадолго до кончины Анна Самохина исповедовалась. Также артистка встретилась с экс-избранниками, которым простила все обиды.

За два дня до кончины мать Александры получила звание Народной артистки. Анна очень обрадовалась почетной награде, однако посетовала, что не знает, что надеть на вручение. Анна Самохина умерла 8 февраля 2010. Человек не может до конца поверить в то, что смертен, считает Самохина-младшая.