Дочь Самохиной о романе матери с Нагиевым: Дмитрий имеет привычку приукрашивать

Анне Самохиной и шоумену и артисту Дмитрию Нагиеву приписывали роман. Телеведущий всегда очень тепло отзывался об актрисе.
Однажды Нагиев в подробностях описал последнюю встречу с Самохиной. На съемках картины "Бежать" Дмитрию сообщили, что его пришла навестить дама. "Выхожу, а там стоит любимая и дорогая моему сердцу женщина", – рассказывал артист. Дмитрий очень обрадовался гостье, обнял ее. Знаменитости долго разговаривали.
О той беседе Дмитрий Нагиев вспоминает с горечью. Актер не понял, что Самохина приходила попрощаться – через несколько месяцев она умерла. Шоумен считает, чо должен был вести себя иначе.
"Я очень ее любил…" – говорил Нагиев.
Между тем дочь Анны Самохиной, 37-летняя Александра, Дмитрию Нагиеву не верит. Слухи о романе матери и шоумена она опровергает.
История с Нагиевым, говорит Самохина-младшая, вызывает у нее недоумение. Анна никогда не слышала от родительницы о Дмитрии или дружбе с ним. Между тем дочь актрисы не исключает, что ее мать могла испытывать симпатию к шоумену и эти чувства были взаимны, но дальше приятельских их отношения зайти не могли.
Анна намекнула, что считает Дмитрия привлекательным мужчиной, которым теоретически можно заинтересоваться. Самохина-младшая напомнила, что Нагиев – шоумен, поэтому имеет привычку приукрашивать события и "позволяет себе красное словцо".
Звезда сериалов "Узник замка Иф", "Черный ворон" и "Русский транзит" Анна Самохина умерла 8 февраля 2010. 47-летняя знаменитость скончалась после длительной борьбы с раком желудка.
Популярные темы форума
Жена ко мне охладела
Какой вес для роста 152 см вы считаете идеальным?
Идеальный мужчина
Потолстела на 7 кг
Воровство
Неудачник
Плаксина
Насекомые в квартире
Хочу увеличить грудь
Деньги и на что мы их тратим?