Актриса турецких сериалов сделала заявление после операции: У меня огромная опухоль в мозгу

51-летняя актриса турецких сериалов Хюлья Дуяр вышла на связь с поклонниками. В начале августа актриса перенесла сложнейшую операцию. Ранее у знаменитости обнаружили новообразование в голове.
"Ровно месяц назад я узнала, что у меня огромная опухоль в мозгу", – написала Хюлья Дуяр в личном микроблоге.
Жизнь вновь преподала ей урок, считает знаменитость. По словам актрисы, друзья и коллеги бросили все, чтобы помочь ей, за нее переживали и молились. Это единение стало для звезды теленовелл настоящим подарком.
Дуяр добавила, что у нее большая семья и много детей, которых она не рожала. Артистка отметила, что судьба постоянно преподносит ей сюрпризы, но она еще ни разу не оставалась с проблемами один на один.
"Мне так повезло, что моя семья больше, чем моя опухоль…" – рассудила знаменитость.
Как писали "Дни.ру", Хюлья Дуяр чувствовала недомогание последние три месяца, но поход к медикам откладывала из-за работы. Очередной обморок заставил знаменитость пройти обследование.
Напомним, Хюлья Дуяр снималась в сериалах "Уважаемое прошлое", "Защитник", "Черный цветок". Одна из последних работ артистки – теленовелла "Дом, в котором ты родился — твоя судьба".
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