Стало известно о состоянии пережившей кровоизлияние в мозг звезде турецких сериалов

Звезда турецких теленовелл Месут Акуста 19 августа перенес кровоизлияние в мозг. Жена обнаружила артиста без сознания и вызвала бригаду медиков.
Знаменитость доставили в больницу Анкары. Акусте сделали сложную операцию, которая длилась три часа. Затем звезду сериалов поместили в отделение реанимации.
Месут Акуста пять дней был в состоянии медикаментозного сна. Операция прошла успешно, поэтому, когда артиста вывели из комы, он быстро пошел на поправку.
По словам супруги знаменитости, Шафак Озбир, 57-летний актер, придя в себя, попросил привезти ему сценарий сериала "Разведка". В ленте Месут Акуста играет роль Капитана. Сейчас в Анкаре снимается второй сезон картины. Знаменитость учила текст прямо на больничной койке.
Накануне Месута Акусту выписали из госпиталя. Уже дома артист записал видео для поклонников и разместил его в личном инстаграм-аккаунте. Знаменитость сообщила, что чувствует себя прекрасно и готова к работе. Акуста поблагодарил врачей за великолепную работу и друзей, которые беспокоились о нем, присылали гостинцы и навещали его в клинике.
Уже через неделю Месут вернется на съемочную площадку сериала "Разведка". Напомним, главные роли в ленте исполняют Чаглар Эртугрул и Дениз Байсал – звезды телехита 2017 года "Госпожа Фазилет и ее дочери".
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