Опухоль: звезде турецких сериалов сделали срочную операцию на мозге

51-летняя звезда из Турции Хюлья Дуяр, известная российскому зрителю по сериалам "Черный цветок" и "Дом, в котором ты родился — твоя судьба", последние несколько месяцев чувствовала недомогание. Из-за плотного рабочего графика знаменитость откладывала поход к врачу.
На съемках рекламы в июле звезда потеряла сознание. Работники площадки привели Хюлью в чувство. Актриса посчитала, что ничего страшного с ней не случилось. Дескать, из-за духоты давление поднялось.
Дуяр решила сделать паузу и восстановить силы. Она отправилась в отпуск к морю. На курорте у Хюльи вновь случился обморок.
Звезда сериала "Черный цветок" больше не могла игнорировать проблемы со здоровьем. Хюлья Дуяр прошла обследование. Вердикт докторов стал громом среди ясного неба – опухоль мозга.
Друзья из киноиндустрии помогли Дуяр попасть на прием к лучшему нейрохирургу Стамбула. Врач настоял на операции.
Накануне, 5 августа, Хюлья Дуяр оказалась на столе у хирурга. Операция прошла успешно. Об этом сообщили близкие звезды турецких теленовелл в ее инстаграм-аккаунте. Сейчас актриса восстанавливается.
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