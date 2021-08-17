За гранью: звезда "Игры престолов" 10 часов истязала коллегу на съемках сериала

Британские актрисы Лена Хиди и Ханна Уэддингхэм в интервью раскрыли детали совместной работы в сериале "Игра престолов". Знаменитости признались, что для них этот опыт был "травмирующим".
По сюжету ленты, героиня Лены Хиди, Серсея Ланнистер, жестоко пытает персонажа Ханны Уэддингхэм – септу Юнеллу. По словам Хиди, эпизод с издевательствами снимался без использования компьютерной графики. Лена действительно вливала в рот связанной Ханны вино из кувшина. Уэддингхэм реально захлебывалась напитком.
Исполнительница роли Серсеи Ланнистер отметила, что кадры с истязанием монахини создавались в течение десяти часов. Все это время Лена Хиди чувствовала себя "ужасно". У актеров тоже есть личные границы, добавила актриса, и тот эпизод был за гранью.
Между тем Лена Хиди и Ханна Уэддингхэм признались, что смогли подружиться в процессе совместной работы. Актрисы особенно сблизились, когда снимались в сцене, где септа Юнелла ведет Серсею Ланнистер обнаженной по переполненным улицам Королевской гавани и кричит: "Позор!".
"Я думаю, что, вероятно, была в ужасе от того, что провела два дня полуголой перед 6000 человек", – сказала Лена Хиди. Ханна Уэддингхэм, в свою очередь отметила, что была ошеломлена спокойствием и профессионализмом коллеги.
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