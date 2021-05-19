Экс-помощница обвинила Мэрилина Мэнсона в сексуальных домогательствах

Бывшая сотрудница музыканта намерена наказать музыканта по всей строгости закона. Она утверждает, что рок-звезда применял по отношению к ней сексуальное насилие и избивал.
По ее словам, Мэрилин Мэнсон пользовался своим влиянием и славой для ее эксплуатации и преследований во время работы, передает Пятый канал. Уолтерс отметила, что все это продолжалось с лета 2010 года по осень 2011 года.
Эшли сообщила, что артист обходился с ней как с собственностью. В свою очередь юрист рокера наотрез отрицает обвинения Уолтерс.
Примечательно, что экс-помощница певца – не единственная, кто имеет претензии к нему из-за жестокого обращения. Так, в прошлом месяце актриса из "Игры престолов" подала иск в суд, обвинив Мэрилина Мэнсона в сексуальном насилии и даже торговле людьми.
До артистки ее коллега Эван Рейчел Вуд уверяла, что музыкант долгие годы ее страшно оскорблял. А модель Эшли Морган Смитлайн рассказывала о побоях от звезды во время их романа. Всего ранее 11 женщин высказались против Мэрилина Мэнсона и обвинили его в насилии.
Настоящее имя Мэрилина Мэнсона – Брайан Хью Уорнер. Он является не только певцом, но композитором, актером, поэтом-песенником, художником и экс-журналистом.
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