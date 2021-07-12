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Сериалы
Отцом оказался Нагиев: узнавший шокирующую весть известный актер не смог сдержать эмоций

Отцом оказался Нагиев: узнавший шокирующую весть известный актер не смог сдержать эмоций

Звезды ситкома "Физрук" знакомы много лет.
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Даниил Вахрушев и Дмитрий Нагиев часто встречаются на съемочных площадках. Артистов раз за разом утверждают в совместные проекты. Самые яркие картины с участием звезд – ситком "Физрук" и фильм "Елки".

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Вахрушев не знает, почему постоянно оказывается в паре с Нагиевым. К Дмитрию Даниил относится с особым уважением. Актер многому учится, наблюдая за работой старшего товарища, который восхищает профессионализмом и особой манерой держаться. "И пока никто другой не смог произвести на меня подобного впечатления" – поведал Вахрушев.

Год назад Даниил Вахрушев снимался в фильме "Не лечи меня". В первый же день на площадке актер узнал шокирующую весть – его отцом оказался Дмитрий Нагиев. Соглашаясь на роль, Даниил не знал, кто станет эго экранным родителем, поэтому не смог сдержать смеха от удивления. Нагиеву эта ситуация тоже показалась забавной. Это был четвертый совместный проект артистов.

В свежем интервью 29-летний Даниил Вахрушев рассказал, что состоит в серьезных отношениях. Избранницу Ташу актер называет женой, между тем официально с ней не зарегистрирован. Возлюбленная звезды сериала "Физрук" – актриса. Даниил и Таша пару раз снимались вместе. Вахрушев планирует жениться, но к свадьбе относится "без лишней истерии".

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Дмитрий Нагиев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 июля 2021, 06:23 Источник: 7 Дней.ru ✓ Надежный источник
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