Комедия с драками и экшеном: ТНТ покажет сериал "Ле.Ген.Да" с Романом Курцыным в главной роли

В ситкоме "Ле.Ген.Да" Роман Курцын перевоплотился в успешного бойца смешанных единоборств, который вот-вот подпишет контракт с UFC. Персонаж артиста эгоистичен и самовлюблен, поэтому не замечает, что в его окружении завелся предатель. В ответственный момент героя уличают в использовании допинга. Разгорается большой скандал. Путь в профессиональный спорт для парня теперь закрыт.
Персонажу Романа Курцына, который, к слову, носит прозвище Легенда, приходится вернуться к началу – в захудалый клуб "Раунд". Именно там тренер Григорич много лет назад делал из героя сериала чемпиона. Легенда решает создать собственную команду бойцов, однако заниматься к несостоявшейся большой звезде приходят отщепенцы и фрики.
Роман Курцын считает роль в "Ле.Ген.Де" лучшей в карьере. 36-летний артист, как и многие его ровесники, вырос на фильмах с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером и Жан-Клодом Ван Даммом. Любители боевиков 90-х не останутся равнодушными к сериалу. На российском телевидении, считает Курцын, еще не было комедийного проекта с таким количеством драк и экшена.
В ленте "Ле.Ген.Да" можно увидеть Виталия Хаева в роли тренера Григорича, актрис Анастасию Уколову и Юлию Топольницкую. Также в сериале снялись Степан Девонин, Екатерина Агеева, Ростислав Бершауэр и другие.
Ситком "Ле.Ген.Да" будет выходить на ТНТ. Телевизионная премьера картины состоится 31 мая в 20:00 по мск.
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