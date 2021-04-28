Актер Роман Курцын скрывает увечья от семьи

Большинство трюков на площадке Роман выполняет самостоятельно. Иногда стремление работать без дублера оборачивается для знаменитости серьезными травмами. Например, на съемках фильма "Огонь" Курцын получил сильные ожоги. На кожу артиста нанесли защитный гель, который не спас от высоких температур.
В свежем интервью артист признался, что беречь себя не умеет. Перед камерами Роман теряет инстинкт самосохранения. В такие моменты Курцыну требуется взгляд со стороны. Обычно за действиями артиста на площадке следит агент или специалисты по трюкам.
Повреждения, полученные во время съемок, актер скрывает от близких. Роман Курцын не появляется на публике покалеченным.
Актер поддерживает тело в отличной форме, поэтому часто получает роли силовиков и бандитов. Между тем сам Курцын уверен, что любой конфликт можно решить, не прибегая к насилию. В молодости Роман часто становился участником потасовок, сегодня он, наоборот, избегает драки. "Но, когда она неизбежна, надо бить первым", – отметила знаменитость.
Роман Курцын обожает животных. Он забирает с улицы бездомных четвероногих и оказывает им помощь. Дома у звезды кино и сериалов семь собак, голуби и кошки. Большинство питомцев актера непородистые, брошенные, со сложной судьбой. У Курцына только один пес с родословной – бельгийская овчарка Марфа.
Популярные темы форума
Пиар акция?
Полеты на Марс.
Слабоумие
Заголовки статей шокируют 😨
Мне нравится теплое время года!
Моя борьба
Землю укрыло снегом!