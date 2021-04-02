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Детство на матрасе в углу, слава и деньги: яркая жизнь и скоропостижная смерть Анны Самохиной

Детство на матрасе в углу, слава и деньги: яркая жизнь и скоропостижная смерть Анны Самохиной

Анна Самохина с ранних лет мечтала о славе и богатстве. В жизни звезды отечественного кино и сериалов было и то, и другое.
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Анна Самохина родилась 14 января 1963 года в маленьком городе в Кемеровской области. Детство будущей знаменитости прошло в Череповце Вологодской области, где ее родители трудились на металлургическом комбинате.

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Самохина рассказывала, что ранние годы ее жизни нельзя назвать безоблачными. Семья артистки жила в общежитии. Место было мало, поэтому Анне и ее старшей сестре Маргарите приходилось спать на общей кухне, в углу на матрасах.

Отец Самохиной пил безбожно и умер в 34 года. Только став взрослой актриса поняла, как тяжело пришлось ее матери, которая изо всех сил старалась обеспечить детям хорошую жизнь.

Анна мечтала окончить музыкальную школу, выйти замуж за состоятельного военного и навсегда забыть о спивающемся общежитии. В 1978 году она поступила в театральное училище в Ярославле, где познакомилась с Александром Самохиным – однокурсником и будущем мужем. В 1979-м Анна и Александр расписались. В 1983-м у пары появилась дочь Александра.

Получив заветные дипломы, Самохины отправились в Ростов-на-Дону. Супругов по распределению отослали работать в местный ТЮЗ. Именно там позднее произойдет встреча, которая изменит жизнь артистки: Анну Самохину заметил помощник известного кинематографиста Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Ассистент режиссера предложил артистке попробоваться на роль в картину "Узник замка Иф". Самохина блистательно справилась с кастингом и получила роль Мерседес.

После премьеры картины Юнгвальда-Хилькевича на артистку посыпались предложения о работе. За четыре года Самохина снялась в паре десятков лент. Появились финансы, Анна с семьей переехала в Санкт-Петербург, купила жилье.

В 1994 году Анна Самохина развелась с мужем. Виной тому – бизнесмен Дмитрий Коноров. Предприниматель красиво ухаживал за артисткой, обещал золотые горы. Анна устоять не смогла и бросила супруга, с которым 15 лет делила все горести и радости.

Александр Самохин рассказывал в одном из интервью, что не был верен супруге и она отлично знала о его похождениях. Романы на стороне крутила и сама Анна. "Любовники у актеров – дело житейское", – отмечал артист.

С новым мужем Коноровым Самохина открыла киностудию и два ресторана. Бизнес шел в гору. Это было весьма кстати, ведь актерская карьера Анны переживала период застоя. Брак предпринимателя и артистки длился семь лет. После развода звезда кино продала рестораны и вновь сосредоточилась на съемках.

С 2004 года Анна Самохина сожительствовала Евгением Федоровым, который ранее был ее другом. Эти отношения длились два года.

Актриса была немного разочарована в любви. Самохина искала состояния свободы и покоя. "Никаких больше браков, замужеств — Боже упаси", – отвечала Анна журналистам на вопросы о личной жизни.

Знаменитость сосредоточилась на работе, дочери, начала много путешествовать. В 2009-м у Анны Самохиной обнаружили смертельный недуг – рак желудка четвертой степени. Артистка перепробовала все доступные методы лечения, даже нетрадиционные. Результата не было.

Последние дни знаменитость доживала в хосписе. Анна не верила в то, что умрет. Она не теряла надежды на выздоровление. Как рассказывали сотрудники медицинского учреждения, Анна даже в самые сложные дни была с идеальным макияжем, прятала голову под красивым платком. 8 февраля 2010 года Анна Самохина скончалась.

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Фото: Mikola Gnisyuk/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 2 апреля 2021, 02:04
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