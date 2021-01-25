Стало известно о состоянии тяжелобольной звезды сериалов "Дочь посла" и "Черная любовь"

Звезда турецких теленовелл вышла в прямой эфир в "Инстаграм". Актриса поблагодарила поклонников за трогательные сообщения, молитвы, слова поддержки и добрые пожелания. По словам Неслихан Атагюль, обеспокоенные ее состоянием фанаты продолжают присылать ей подарки. Звезда сериала "Дочь посла" рада, что не осталась одна в сложный момент.
"Как видите нельзя считать, что плохо выгляжу, я в порядке. Кстати, и стараюсь быть в порядке", - заметила артистка.
Знаменитость добавила, что ей был необходим хороший отдых. Неслихан Атагюль считает, что пока не восстановилась до конца.
"Лечение продолжается, чем больше отдыхаю, тем лучше мне становится", – уверила поклонников звезда сериала "Дочь посла".
Как писали "Дни.ру", ранее 28-летняя актриса Неслихан Атагюль сообщила, что вынуждена на время оставить работу из-за проблем со здоровьем. Знаменитость отказалась от съемок сериала "Дочь посла", который сейчас выходит на турецком телевидении.
Ранее Неслихан Атагюль госпитализировали прямо с площадки теленовеллы. Артистке диагностировали тяжелый недуг – "синдром дырявого кишечника". Знаменитости требуется долгая терапия. При этой болезни стенки органа становятся гиперпроницаемыми, что приводит к множеству сопутствующих нарушений в деятельности организма.
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