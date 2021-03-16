Муж увез и показал другую жизнь: известная актриса объяснила внезапное исчезновение

"Я стала мамой и осознанно хотела посвятить себя ребенку", – сказала Старченкова. По словам актрисы сериала "Простые истины", она наслаждалась ролью матери и не хотела упускать самые важные периоды в жизни своего чада. Ольга могла бы досрочно выйти из декретного отпуска ради значительной роли, но подобных предложений ей тогда не поступало.
Затем муж увез Ольгу Старченкову в Израиль. На чужбине актриса увидела другую жизнь. Супруги жили у моря, постоянно путешествовали. Избранник исполнил мечту актрисы. О решении поставить карьеру на паузу Ольга не жалеет.
В 2020-м на "Кинотавре" был представлен фильм "Москвы не бывает". Ольге Старченковой в картине досталась главная женская роль. На фестивале ленту приняли чрезвычайно тепло.
У 37-летней звезды фильма "КостяНика. Время лета" много профессиональных планов. Артистка считает, что еще не сыграла свою лучшую роль. Старченкова мечтает перевоплотиться на экране в какую-нибудь масштабную личность, например, в художницу или писательницу, с удовольствием артистка взялась бы за отрицательного персонажа.
Впрочем, мысленно Ольга Старченкова всегда находится в солнечном Израиле. Знаменитость ждет, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции и появится возможность отправиться к морю.
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