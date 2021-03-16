Муж увез и показал другую жизнь: известная актриса объяснила внезапное исчезновение

Ольга Старченкова снялась в сериалах "Путейцы", "Простые истины", сыграла главную роль в трогательном фильме "КостяНика. Время лета". В 2010 году артистка неожиданно оставила карьеру. О причине исчезновения девушки с экранов говорили разное. Наконец Ольга объяснила собственный уход в тень.

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