Создатели нового "Секса в большом городе" сделали заявление после слухов о смерти Саманты Джонс

Сценаристам продолжения знаменитой теленовеллы пришлось внести немного ясности. Вокруг перезапуска сериала "Секс в большом городе" муссируется много слухов.

В конце 2020 года стало известно, что культовый проект 90-х вновь увидит свет. Новый сериал получит название And just like that и будет состоять из десяти эпизодов. На экраны вернутся любимые героини Кэрри Брэдшоу, Шарлотта Йорк и Миранда Хоббс.

Между тем персонажа Саманты Джонс зрители в перезапуске не увидят. Актриса, исполнявшая эту роль, Ким Кэттролл, сниматься в продолжении отказалась.

В связи с этим появились слухи, что по сюжету нового сериала героиня Кэттролл умрет. Поклонники вспомнили, что в шестом сезоне Саманта Джонс боролась с раком груди и достигла в этом некоторых успехов. По мнению интернет-пользователей, коварная болезнь могла вернуться и убить героиню.

Контент-директор HBO Max Кейси Блой поспешила остановить поток предположений. Она раскрыла некоторые детали сценария And just like that.

Оказалось, что авторы не стали лишать героиню Саманту Джонс жизни. По сюжету блондинка перестанет дружить с Кэрри, Шарлоттой и Мирандой. По словам Блой, отношения рождаются и умирают, те, с кем вы общаетесь в 30, не обязательно будут рядом в 50. Кейси Блой считает, что такое развитие событий вполне правдоподобно и в духе шоу.

Напомним, в обновленном сериале "Секс в большом городе" персонажа Саманту Джонс заменят сразу двумя героинями. В сценарии появятся афроамериканка и азиатка.