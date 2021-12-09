Скрывавшая беременность Арнтгольц произвела фурор на балу: Шикарная леди

Известная актриса и телеведущая Татьяна Арнтгольц впервые за долгое время вышла в свет. Звезда сериала "И все-таки я люблю..." посетила благотворительный бал фонда "Звезда на ладошке". В числе организаторов мероприятия была актриса Алена Хмельницкая, которая делает большую работу для спасения детей с диагнозом "спинальная мышечная атрофия".
На бал Татьяна Арнтгольц пришла в роскошном платье черного цвета. Наряд подчеркивал точеную фигурку знаменитости. Судя по всему, на балу актриса произвела фурор.
В последнее время Арнтгольц отказывается от участия в публичных вечерах. Все свое время Татьяна отдает работе и семье. В феврале 2020 года звезда отечественного экрана родила сына Данилу. Отцом мальчика является муж артистки – звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев. Интересно, что беременность актриса старательно скрывала от общественности. Слухи о том, что Арнтгольц собирается в декретный отпуск, ходили, но никакой подтвержденной информации не было.
Всего через пару месяцев после появления малыша на свет Татьяна Арнтгольц вернулась к работе. Артистка оставила чадо на няню и отправилась на съемки программы "Жди меня".
В личном микроблоге Татьяна Арнтгольц показала фотоотчет с бала "Звезда на ладошке". В комментариях актриса получила сотни комплиментов от поклонников.
"Вы прекрасны, Татьяна! От всей души восхищаюсь Вами и смотрю все фильмы с Вашим участием (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Шикарная Леди 😍👏🔥", "Танечка🌺💜🙂, неземная красота!!!❤️Ах,ох😍", "Таня, ты этом платье очень элегантна!" – пишут пользователи Сети под фото Арнтгольц.