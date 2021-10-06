"На крючке": Арзамасова сообщила о зависимости и желании сбежать

Звезда сериала "Папины дочки" недавно впервые стала мамой. Лиза Арзамасова подарила сына фигуристу Илье Авербуху. В декретном отпуске знаменитость не задержалась. Спустя всего пару месяцев после родов артистка вернулась к репетициям в театре.
В свежей публикации в "Инстаграм" Лиза Арзамасова призналась, что на ее жизнь очень влияют гаджеты и соцсети. Артистка отметила, что в современном мире сложно отказаться от технологий. "Папина дочка", как и большинство людей сейчас, зависима от Интернета.
Актриса сопроводила свои рассуждения снимком, на которой таранка сушится на улице на бельевой веревке. "Вроде как и на природе, и дышаться должно легко, и небо яркое над головой, а ты – на крючке", – рассудила Арзамасова.
По словам знаменитости, иногда ей хочется уединится с бумажной книгой, чаем и сладостями в какой-нибудь глуши. Сбежать туда, где не ловит связь.
С одной стороны, по словам Елизаветы, мечты о добровольном затворничестве очень сладки, с другой не хочется лишиться привычного общения, в Сети в том числе. Знаменитость считает, что должна научиться находить баланс во всем.
"Не отрицая ничего нового, что приходит в нашу жизнь, все-таки хочется гармонии", – рассудила Лиза Арзамасова.
Популярные темы форума
Моя мама — грязнуля, и это невыносимо!
Самый большой сбой сети за последние пять лет
Абдоминопластику стоит ли делать
Жуткая история
Как сказать об этом матери?
Актеры полетели в космос