Арзамасова отреагировала на обидный ярлык в Сети: Ожидала что-то нецензурное

Елизавета узнала, как ее обзывают недоброжелатели.

Актриса Лиза Арзамасова активная пользовательница соцсети "Инстаграм". Звезда "Папиных дочек" ежедневно публикует свежие посты. Микроблог знаменитость ведет в доброжелательном тоне – она не устраивает перепалок с подписчиками, не вмешивается в конфликты других знаменитостей, не делает скандальных заявлений. Между тем, как оказалось, даже у дружелюбной Елизаветы есть хейтеры.

По словам Арзамасовой, недавно у нее состоялся необычный разговор с 11-летним сыном подруги. Мальчик активно пользуется Интернетом. Ребенок прочитал негативные отзывы об актрисе и решил сообщить ей об этом.

"Лиза, мне за тебя очень обидно. Они тебя страшно обзывают в комментариях", – процитировала ребенка звезда "Папиных дочек". Мальчик рассказал, что большинство недоброжелателей считают Арзамасову "блаженной".

Актриса призналась, что ожидала услышать из уст ребенка что-то нецензурное. Арзамасова с облегчением выдохнула, когда парнишка закончил предложение.

"Папина дочка" отметила, что на подобную характеристику не обижается, хотя она и не соответствует действительности. Елизавета предположила, что хейтеры не знают значения слова "блаженный". Недругам и завистникам актриса посоветовала воспользоваться словарем.

Напомним, месяц назад Лиза Арзамасова родила сына Льва супругу, фигуристу Илье Авербуху. В декрете знаменитость задерживаться не стала. На днях актриса приступила к репетиции постановки "Крутые виражи".