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Арзамасова отреагировала на обидный ярлык в Сети: Ожидала что-то нецензурное

Арзамасова отреагировала на обидный ярлык в Сети: Ожидала что-то нецензурное

Елизавета узнала, как ее обзывают недоброжелатели.
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Актриса Лиза Арзамасова активная пользовательница соцсети "Инстаграм". Звезда "Папиных дочек" ежедневно публикует свежие посты. Микроблог знаменитость ведет в доброжелательном тоне – она не устраивает перепалок с подписчиками, не вмешивается в конфликты других знаменитостей, не делает скандальных заявлений. Между тем, как оказалось, даже у дружелюбной Елизаветы есть хейтеры.

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 Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

По словам Арзамасовой, недавно у нее состоялся необычный разговор с 11-летним сыном подруги. Мальчик активно пользуется Интернетом. Ребенок прочитал негативные отзывы об актрисе и решил сообщить ей об этом.

"Лиза, мне за тебя очень обидно. Они тебя страшно обзывают в комментариях", – процитировала ребенка звезда "Папиных дочек". Мальчик рассказал, что большинство недоброжелателей считают Арзамасову "блаженной".

Актриса призналась, что ожидала услышать из уст ребенка что-то нецензурное. Арзамасова с облегчением выдохнула, когда парнишка закончил предложение.

"Папина дочка" отметила, что на подобную характеристику не обижается, хотя она и не соответствует действительности. Елизавета предположила, что хейтеры не знают значения слова "блаженный". Недругам и завистникам актриса посоветовала воспользоваться словарем.

Напомним, месяц назад Лиза Арзамасова родила сына Льва супругу, фигуристу Илье Авербуху. В декрете знаменитость задерживаться не стала. На днях актриса приступила к репетиции постановки "Крутые виражи".

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2021, 11:37 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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