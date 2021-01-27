Очень страдал: как сериал "Не родись красивой" навредил Добронравову

Лента о неказистой секретарше Кате Пушкаревой вышла на экраны в 2006 году. Для Виктора Добронравова роль в сериале "Не родись красивой" была далеко не первой. Между тем именно она подарила ему популярность.
В теленовелле артист играл курьера Федора Короткова. Персонаж Виктора – веселый, артистичный и очень добрый молодой человек. Амплуа рубахи-парня надолго закрепилось за Добронравовым. По словам артиста, он от этого очень страдал.
"У меня была достаточно длинная пора после "Не родись красивой", когда я все время играл хороших ребят", – поведал Виктор в интервью. По словам Добронравова, воплощать на экране подобных персонажей очень легко. Такая работа быстро надоедает.
Долгое время звезда "Не родись красивой" грезила об отрицательных героях. Знаменитость хотела перевоплотиться в злодея, но режиссеры не давали такую возможность.
Добронравов уверен, что в реальной жизни нет плохих людей. Возможно, со стороны кажется, что та или иная личность – подлец и негодяй. Между тем, сам человек себя таковым не считает, для себя у него всегда есть оправдание.
Сейчас Виктору Добронравову доверяют разноплановые роли, чему тот несказанно рад. Не так давно на экранах стартовали сразу три проекта с участием актера – "От печали до радости", "Бомба", "Грозный".
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