"Ближе друг друга у нас никого": старший сын повторяет судьбу Добронравова из "Сватов"

Для Виктора семья и семейные ценности – главное в жизни. Этот постулат актер перенял от отца – любимца публики и звезды сериала "Сваты" Федора Добронравова.
Личная жизнь Виктора сложилась очень удачно. С любовью всей жизни, Александрой, он познакомился еще в юности. Будущие супруги посещали одну школу с театрально-музыкальным уклоном.
В 2010-м Виктор и Александра стали мужем и женой. В этом же году у пары появился первенец – дочь Варвара. Через шесть лет Добронравов стал папой во второй раз – на свет появилась наследница актера Василиса.
В свежем интервью Виктор Добронравов признался, что жена еще в школе стала для него лучшим другом. С годами привязанность только росла. "Позже мы поняли, что ближе друг друга у нас никого и не стоило бы упускать такую возможность, терять такую близкую связь", – поведал артист.
Виктор отметил, что в каком-то смысле повторяет судьбу своего папы, Федора Добронравова. Звезда сериала "Сваты" также знает супругу Ирину со школьной скамьи.
"Для дружбы нужно взаимоуважение и терпение. И любовь, конечно", – раскрыл секрет крепких взаимоотношений Добронравов-младший.
Говоря о семейных ценностях, Виктор раскритиковал молодых людей, которые сознательно отказываются от рождения детей. Чайлдфри, по словам актера, – это психологическая инфантильность. 55-летний человек, когда-то отказавшийся от продолжения рода, – печальное зрелище, считает Добронравов.
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