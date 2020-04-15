"Я поняла, что надо бежать": экс-жена Гогунского из "Универа" раскрыла позорную причину развода

Ирина Маирко рассказала, почему распался ее брак со звездой сериала "Универ" Виталием Гогунским. По словам экс-супруги, артисту не нужна семья.

Ирина и Виталий познакомились более 12 лет назад. В 2010 году у пары родилась дочь Милана. Появление ребенка не сплотило молодых людей. В 2013-м Гогунский впервые женился, правда, не на Маирко. Супругой звезды стала некая Анна. Брак продлился всего два года.

После развода звезда сериала "Универ" возобновила отношения с матерью своего ребенка. 25 апреля 2017 года Ирина и Виталий сыграли свадьбу. К сожалению, семейная жизнь не сложилась.

По словам Маирко, почти сразу после бракосочетания Гогунский впал в депрессию. Он не работал больше года. "Виталик просыпался в пять вечера и до девяти утра играл у телевизора в приставку", – рассказала экс-жена артиста из "Универа".

Отношения супругов окончательно расстроились после попытки сделать совместный проект. Ирина отвечала за организационные моменты, Виталий взял на себя сценарий. По словам Маирко, он палец о палец не ударил. "Нас развели в мае 2018 года", – вспомнила экс-возлюбленная артиста.

Она мучилась угрызениями совести – переживала из-за того, что лишила дочь семьи. Летом 2019-го Ирина и Виталий вновь попытались жить вместе. Из этой затеи ничего не вышло, через три месяца они вновь расстались. "Как только он приехал на дачу к моим родителям, первое, что сделал, – опять сел за приставку и начал сутками играть", – поделилась экс-супруга звезды сериала "Универ".

Маирко подчеркнула, что Гогунский так ничего и не понял. Он остался лентяем и бездельником с мечтами о великом будущем, что для мужчины довольно позорно. Виталий не научился уважать близких. "Я поняла, что надо бежать", – цитирует Ирину Teleprogramma.pro.

Гогунский не платит алименты. За последние полтора года звезда сериала "Универ" перевела дочери 40 тысяч рублей. Ирина не уверена, что Виталий работает. При этом экс-супруга благодарна артисту за квартиру в Москве, которую он отдал ей и ребенку. "Он не раз пожалел о своем поступке, но когда-нибудь поймет, что это было его самым правильным решением в жизни", - считает Ирина. Сериал "Универ. Новая общага" можно смотреть онлайн на платформе PREMIER.