Ошибки при уходе за зубами и полостью рта

1. Неправильная зубная щетка
Мягкая щетка плохо очищает зубы, а жёсткая травмирует десны. Оптимальный вариант – средняя жесткость щетки. При заболевании десен средне-мягкая, но хорошо забитая щётка идеально подойдет.
2. Адгезивные пасты
Пристрастие к отбеливающим пастам опасно для сохранности зубной эмали. Как следствие, повышенная чувствительность. Поэтому, замените отбеливающую пасту любой другой.
3. Отсутствие дополнительных методов гигиены
Лишь у немногих людей есть ирригатор, и это большое упущение. Стоматологи рекомендуют использование данного прибора всем людям на ежедневной основе.
Особенно людям с брекетами и имплантами. Суть ирригатора простая – очищение межзубных промежутков с помощью напора струи воды. В комплекте с Ирригатором Felfri идет 8 разнообразных насадок для решения любой гигиенической цели. Он подходит для использования с 10 лет и работает без зарядки более 4 часов.
Данную модель рекомендуют ведущие стоматологи России. 5 уровней мощности позволят выбрать самый оптимальный именно для вас. Рекомендуется начинать с самого деликатного режима.
4. Использование народных методов лечения
Многие прибегают к народным способами при лечении зубной боли. Понятно, к чему это может привести – упущенное время и потраченные деньги. Прислушивайтесь к мнению специалистов и поменьше экспериментируйте. Качественная гигиена полости рта обеспечит вам здоровье и красивую улыбку.