"КАРО" приглашает провести новогоднюю ночь в компании Чебурашки

Могила Сенчиной утонула Тесты ДТП с машиной Хрусталева Игры Сонник

Топ новостей недели

Россия рыдает: не стало Николая Баскова
Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа
Резали хирурги и схватил паралич: как ушедший Басков провел последние дни
Огромная скидка: Шаляпин экстренно избавляется от недвижимости
партнеры
Пятница
30 декабря
Лента новостей
14:00
Названа реальная цель побега Пугачевой и Галкина*: Событие очень большое
13:40
В какие сферы выгоднее и безопаснее всего инвестировать в 2023 году
13:20
Как же теперь без Вали? Жена и дочь разбитого раком Юдашкина остались одни
13:00
Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: топ самых шикарных звездных похорон года
12:40
"Совершенно грязный развод": изнанку порочных связей Бородиной и Омарова вывалили при всем честном народе
12:20
"Большие проблемы": Бурный роман Лепса и Барановской оказался заранее обречен
12:00
"Может рвануть в любое время": артист Николаев неизлечимо болен
11:40
"У нас получится два": озабоченный пузатой женой Прилучный рассказал о детях
11:20
"Экстремальное путешествие": Пересильд снова улетела в космос под Новый год
11:00
Особняк из фильма "Один дома": как выглядит сегодня и кто в нем обитает
10:40
Терем Снегурочки в Костроме: что внутри и зачем туда едут со всей России
10:20
"Рано": Рудковская сообщила об уходе Плющенко
10:00
Сделала рваные джинсы трендом и явилась к премьеру на танке: Как Вивьен Вествуд боролась за мир и моду
09:40
Избушка на курьих ножках, витражи, резные ставни и терем до облаков: как снимали сказку "Морозко"
09:20
Арт-медитация: как материализовать свою мечту с помощью Эбру
09:00
Катя Лель поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом
08:40
"Настоящая альфа-самка": Объявлено о достойном муже оголившей упругую грудь Бузовой
08:20
"Никакой красоты": когда новогодняя елка выходит из моды и раздражает
08:00
Насильно мил не будешь: 5 причин сбежать от мужчины на первом свидании
06:04
В чем встретить 2023 год? Рассказывает стилист
04:07
Взросление, ожидание чуда и мир вокруг: почему нужно читать роман "Маленькие женщины"?
02:08
"Всех денег не заработать": муж скандальной звезды 90-х поставил крест на ее карьере
00:01
Данилов день: что нельзя делать 30 декабря
22:05
Умер легендарный Пеле
22:00
Появились подробности смерти композитора Артемьева
21:40
Новогоднее чудо: создаём декор новогодних игрушек с помощью Эбру
21:20
Бросивший Муцениеце Прилучный явил беременную любовницу детям: Не понимаю, когда отмахиваются
21:00
"Хочу с молодым и красивым": 51-летняя Курдрявцева сделала откровенное заявление после информации о разводе
20:40
Запросившие миллиард беглянка Пугачева и иноагент Галкин* смирились с суровой правдой
20:20
Бежавшая из России Пугачева кинула названного дураком Буйнова: Надоело
20:00
"Как Антонов": на ушедшем Баскове поставили крест
19:40
Тест: отгадайте советский фильм по дебютной роли актера
19:20
"Сложно": Лишившийся глаз после скандала Киркоров борется за жизнь
19:00
Митя Фомин поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом
18:40
"Опять беременность": Орбакайте вернулась в Россию с сюрпризом
18:20
В Воронеже пожар унес жизни двоих детей
18:00
"Сменила несколько": брошенная молодым мужем перед венчанием Азиза пошла по мужикам
17:40
Как Россия популяризирует язык в странах СНГ
17:20
"Часто были драки": Шокирующие данные о грызне в семье Фриске всплыли после ее смерти
17:00
В Подмосковье значительно выросли зарплаты
16:40
С отделкой или без – что выгоднее?
16:20
На продажу жилья в Москве уходит 2 месяца
16:00
"Стало только хуже": покинувшая Россию Бородина вляпалась в кучу зловонной жижи
15:40
Католики всего мира молятся о спасении: Папа Римский находится на грани смерти
15:20
Певец Шура дочерна сгорел в пожаре: что осталось от тела
15:00
"Останется ли она в истории?": Лиза Боярская утонула
14:40
Брак узаконен: вызвавшая спецслужбы Волочкова показала ласки с кобелем
14:20
Разрушил свою семью и уже 20 лет живет один: что стало с "Усатым нянем" Прохановым
14:00
"Верку взяли в одних труханах": Грязное белье кувыркавшейся на стороне Брежневой вывернули наизнанку
13:40
Что смотреть в новогоднюю ночь: лучшие программы праздничного телеэфира
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Не могу надышаться": Стали известны последние слова 61-летнего Гальцева перед кончиной
Певец Шура дочерна сгорел в пожаре: что осталось от тела
Брак узаконен: вызвавшая спецслужбы Волочкова показала ласки с кобелем
Счастливая мамочка! Родившая Орлова предъявила двойню
Работа на ЦРУ и международный шпионаж: какая миссия была у Пугачевой в России на самом деле
"Страшное дело": как живет 85-летняя Светлана Немоляева
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Пресс-релизы
"КАРО" приглашает провести новогоднюю ночь в компании Чебурашки

"КАРО" приглашает провести новогоднюю ночь в компании Чебурашки

Гостей главной премьеры каникул в киноцентре "Октябрь" ждёт живая музыка, фуршет и подарки от партнеров. Приобрести билеты на мероприятие можно по ссылке.
поделиться

Главный киноцентр столицы соберет любителей кино вместе для празднования Нового года вечером 31 декабря. Свет софитов и блеск игристого подарят волшебное настроение, а красная ковровая дорожка позволит почувствовать себя настоящей звездой и запомнить эту ночь надолго. Ароматные мандарины и закуски зарядят энергией для зажигательной вечеринки с розыгрышем ценных призов, а разнообразные фотозоны помогут поймать яркие моменты и сохранить их на память.

ПО ТЕМЕ

Сеть кинотеатров "КАРО" запускает новогодний марафон подарков

Пока гости собираются в фойе в ожидании премьеры фильма «Чебурашка», магии праздничной суете добавит струнный квартет «Imperials». Лауреаты престижных международных и всероссийских конкурсов сыграют хиты разных эпох и стилей – в репертуаре и любимые новогодние хиты Abba, Queen и Beatles, и известные классические мелодии. Уже в 21:00 зрители «КАРО» первыми встретятся с очаровательным зверьком Чебурашкой, которого нашли в ящике с апельсинами, и уже не смогут разлюбить эту симпатичную мордашку. С особым комфортом проведут праздничную ночь гости кинозала Black, где будут доступны изысканные блюда, особые подарки от партнеров вечера и кресла-реклайнеры, как в бизнес-классе авиалиний. Ночь кино можно будет продолжить прогулкой по заснеженному праздничному центру Москвы – киноцентр «Октябрь» находится всего в 10 минутах от Красной площади.

Новогодняя ночь в «КАРО» стала доброй традицией для киносети – в этом году она будет проведена в юбилейный пятый раз. Ранее в ночь с 31 декабря на 1 января зрители в полном премьерном зале киноцентра «Октябрь» могли посмотреть такие праздничные хиты, как «Ла-Ла Лэнд», «Величайший шоумен», «Фаворитка» и «Притяжение».

Президент сети кинотеатров “КАРО” Ольга Зинякова комментирует: “Новый год в кинотеатре – это необычный способ встретить праздник всей семьей или в компании друзей в атмосфере магии кино. В программе мероприятия мы объединили несколько разных форматов, чтобы каждый гость получил удовольствие и запомнил эту ночь! “Чебурашка” идеальный новогодний фильм. Дети будут в восторге от пушистика, молодежь сможет на несколько часов вернуться в детство, а взрослые увидят трогательную историю о семье, в которой происходят настоящие чудеса”.

Подробная программа вечера 31 декабря:

20:00 – Сбор гостей и выступление струнного квартета

21:00 – Премьера фильма «Чебурашка»

23:00-23:50 – Праздничный фуршет

23:50 – Традиционное новогоднее обращение Президента РФ на большом экране

00:10 – After-party. Развлекательная вечеринка с розыгрышем призов


ЧЕБУРАШКА (2022)

Производство: Россия

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

Продолжительность: 113 минут

Иногда, чтобы вернуть солнце и улыбки в мир взрослых, нужен один маленький ушастый герой. Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом.

Помогать — и мешать! — ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад. И многие-многие другие, в чью жизнь вместе с ароматом апельсинов вот-вот ворвутся волшебство и приключения.

О сети кинотеатров "КАРО":

Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. Их характерными чертами являются современные технологии кинопоказа и звукового оснащения, мягкие кресла-реклайнеры, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания u-choose с разнообразным меню, включающим в себя здоровое питание и меню для детей.

На сегодняшний день «КАРО» является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 32 современными мегаплексами (265 зала). Мегаплексы «КАРО» расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Сургуте и Тюмени. Под управлением «КАРО» находятся пять из списка самых кассовых российских кинотеатров, включая самый посещаемый кинотеатр в России «КАРО Sky 17 Авиапарк» и второй по посещаемости – «КАРО Vegas 22».

Кинотеатры «КАРО» ежегодно посещает более 12 млн человек. «КАРО» также является лидером сегмента онлайн-продаж среди киносетей. По итогам 2017 года «КАРО» была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope. Подробнее: https://karofilm.ru/

КАРО.Арт – главная платформа фестивального кино в стране, уникальный проект, не имеющий аналогов в российской культурной сфере. Команда КАРО.Арт регулярно создает значимые кинособытия для городской жизни: от зрительских премьер с дискуссиями после показов до эксклюзивных релизов в российском прокате, а также альтернативный репертуар в кинотеатральной сети с акцентом на авторский российский кинематограф в Москве, Московской области, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Тюмени и Новосибирске. Максимальная доля сеансов КАРО.Арт в основном репертуаре «КАРО» 8,7% в месяц.

Подробнее: https://karofilm.ru/art

Изображение: пресс-служба
30 декабря 2022, 12:47
30 декабря 2022

"КАРО" приглашает провести новогоднюю ночь в компании Чебурашки

30 декабря 2022

Популярные мультяшки объединились для спасения Мультимира: легендарная елка в Крокусе открыла сезон!

29 декабря 2022

МАРКА №1 В РОССИИ: ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

29 декабря 2022

Праздник к нам приходит: Ида Галич запустила новогодний флешмоб "ВКонтакте"

27 декабря 2022

Литрес и "Сокольники" записали новогодний аудиосборник для посетителей паркового катка

В подборку вошли праздничные цитаты из знаковых произведений русских классиков

19 декабря 2022

"НАРОДНАЯ МАРКА" – ШОУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В КРЕМЛЕ

19 декабря 2022

Технический осмотр транспортного средства перед оформлением договора КАСКО

19 декабря 2022

Сеть кинотеатров "КАРО" запускает новогодний марафон подарков

14 декабря 2022

В Immigrant House предложили помощь репатриантам в ЕС

2 декабря 2022

Лучшие в России и новая экономическая парадигма

загрузить ещё

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Певец Шура дочерна сгорел в пожаре: что осталось от тела

Появилось видео
Шоу-бизнес

"Останется ли она в истории?": Лиза Боярская утонула

Папа не уберег
Шоу-бизнес

Катя Лель поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом

Теплые слова от певицы

Шоу-бизнес

"Верку взяли в одних труханах": Грязное белье кувыркавшейся на стороне Брежневой вывернули наизнанку

Меладзе бросил

Гороскоп

Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба
Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака
Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января
Ретроградный Меркурий еще аукнется: астролог дала совет россиянам

Здоровье

Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача
"Климакс наступает гораздо раньше": когда беременность для женщин особенно опасна
Врач раскрыл неочевидный симптом свиного гриппа

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+