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Сеть кинотеатров "КАРО" запускает новогодний марафон подарков

Сеть кинотеатров "КАРО" запускает новогодний марафон подарков

Раздел программы лояльности "Трофеи" по традиции пополнится тематической вкладкой "Новый год", где появятся сезонные сертификаты на развлечения и подарки от партнёров. Гостей кинотеатров ждёт специальная праздничная подборка, которая позволит участникам запастись сюрпризами "под елку" для себя и своих близких. Сезон новогодних предложений продлится с 15 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в кинотеатрах сети по всей России.
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Участники программы лояльности "КАРОНА" получат привилегии в обмен за накопленные баллы. В числе горячих лотов в разделе "Трофеи" предложат настольные игры, новогодние книги и адвент-календари, билеты на катки и в банные комплексы, приглашения на театрализованные экскурсии и праздничные мероприятия для всей семьи. Подобно героям фильма Рязанова можно начать традицию встречи праздника в парной, а прогулки на свежем воздухе дополнить согревающими рождественскими напитками от известной сети кофеен. Юным любителям кино в "КАРО" приготовили мягкие игрушки по мотивам фильмов "Холодное сердце" и "Кролик Питер", а также книги-бестселлеры Джоан Роулинг.

Воспользоваться всеми привилегиями программы лояльности "КАРОНА" предлагают каждому ее участнику — только до 14 декабря купить трофей можно всего за 1 балл. Чтобы накопить необходимый балл, гостю достаточно совершить один заказ билета или покупку в кинобаре "КАРО".

В числе подарков — десятки трофеев, среди которых памятные сувениры по мотивам любимых фильмов, постеры с автографами и сертификаты от партнеров. Один участник программы может заполучить в рамках акции только один трофей.

За новогодним репертуаром сети и другими актуальными предложениями можно следить на сайте и в социальных сетях "КАРО".

Подробнее о программе лояльности "КАРОНА": https://karona.karofilm.ru/

Фото: пресс-служба

О сети кинотеатров "КАРО":

Сеть кинотеатров "КАРО", основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. Их характерными чертами являются современные технологии кинопоказа и звукового оснащения, мягкие кресла-реклайнеры, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания u-choose с разнообразным меню, включающим в себя здоровое питание и меню для детей.

На сегодняшний день "КАРО" является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 32 современными мегаплексами (265 залов). Мегаплексы "КАРО" расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Сургуте и Тюмени. Под управлением "КАРО" находятся пять из списка самых кассовых российских кинотеатров, включая самый посещаемый кинотеатр в России "КАРО Sky 17 Авиапарк" и второй по посещаемости – "КАРО Vegas 22".

Кинотеатры "КАРО" ежегодно посещает более 12 млн человек. "КАРО" также является лидером сегмента онлайн-продаж среди киносетей. По итогам 2017 года "КАРО" была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope.

Подробнее: https://karofilm.ru/

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