Сеть кинотеатров "КАРО" запускает новогодний марафон подарков

Раздел программы лояльности "Трофеи" по традиции пополнится тематической вкладкой "Новый год", где появятся сезонные сертификаты на развлечения и подарки от партнёров. Гостей кинотеатров ждёт специальная праздничная подборка, которая позволит участникам запастись сюрпризами "под елку" для себя и своих близких. Сезон новогодних предложений продлится с 15 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в кинотеатрах сети по всей России.



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