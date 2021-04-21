Прямой эфир: Послание Путина Федеральному собранию
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93% мужчин нравятся женские фото с котом

93% мужчин нравятся женские фото с котом

Этот и иные неочевидные, но интересные факты, выяснились в ходе опроса, проведенного приложением для знакомств "Мамба" и сервисом помощи бездомным животным Teddy Food
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Возьми кота на фото

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Сайт знакомств "Мамба" взял под опеку бездомных котов

Фото с котом повышает шансы на знакомство. Для 31,6% женщин мимимишность кота переходит на его хозяина. Почти четверть, 24,6%, отметили, что дольше рассматривают фото, если на нём рядом с мужчиной есть кот. Среди мужчин лишь 7% считают, что женщина с котом не фото непривлекательна. Остальные готовы поставить лайк!

Зови меня «кошечкой»

Женщины не против, чтобы к ним обращались «кошечка» – 64%, но это должно исходить от близкого мужчины. А 62,9% женщин Мамбы ассоциируют себя с независимой женщиной – кошкой. Мужчины явно упускают шанс, используя при переписке «кошечка» всего в 11,3% случаев. Остальные уверены, что это слишком фривольно.

Много кошек – не приговор

Мужчины не считают, что «40 кошек» -то признак невостребованности. Для 73,6% – это доказательство любви к животным. А вот 58,4% женщин как раз уверены, что «кошатницами» становятся от одиночества.

Опрос показал, что одиноким мужчинам более свойственно заводить хотя бы одного кота – 38,6%, несколько котофеев держит 8,2% и 7,6% подумывают об этом. Женщины, находящиеся в поиске, реже заводят котов – 32%, нескольких – 6% и 5,4% – собираются.

Свидание предпочтут коту

Мужчины и женщины выберут свидание, а не вечер с котом 985% и 73% – соответственно). Для трети мужчин знакомство с котом девушки стоит по серьёзности чуть ниже знакомства с родителями. А вот для 85% женщин это ничего не значит!

Кота как совместное имущество пары готовы рассматривать не раньше, чем через год отношений – 77% мужчин и 67% женщин.

В опросе участвовало 5600 мужчин и женщин из 170 городов России, в возрасте от 18 до 45 лет, использующие "Мамбу". Опрос стал ещё одним этапом совместного проекта "Мамбы" и Teddy Food. Сейчас в дейтинге доступны подарки, все деньги от которых будут перечислены сервису помощи бездомным животным.

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