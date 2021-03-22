Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Сайт знакомств "Мамба" взял под опеку бездомных котов

Сайт знакомств "Мамба" взял под опеку бездомных котов

Крупнейшая в России онлайн-площадка для знакомств Mamba и сервис помощи бездомным животным Teddy Food выпустили серию виртуальных подарков, посвященную мартовским котам. Средства, собранные от продажи, пойдут на корм для уличных котов.
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На Mamba ежедневно знакомятся около 3 млн человек, и ежемесячно регистрируется 1 млн новых пользователей. Среди них довольно много людей, любящих котов. Об этом говорит статистика. У более 800 тыс людей в анкетах указаны теги «любитель котов», «котики», «котомать», «котейка». Интересно, что мужчины указывают в описании анкеты «живу с котом» на 230% чаще, чем женщины.

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Онлайн-сервис Teddy Food объединяет более 30 приютов для бездомных животных. На площадке можно выбрать бездомную собаку или кошку, перечислить средства на ее содержание и наблюдать за животным онлайн.

Совместный проект Mamba и Teddy Food может добавить концептуальности онлайн-знакомствам, ведь даря такой подарок, люди будут не только выражать симпатию, но и помогать усатым подопечным.

«Наша миссия – сделать помощь животным массовой, прозрачной и доступной для всех. Мы счастливы, что благодаря Mamba у нас появилась возможность подарить животным еще больше внимания и заботы, а главное — увеличить шансы на успешный пристрой в новые любящие семьи», – отметил Павел Котосов, CEO Teddy Food.

«Как показала практика, пользователи охотно участвуют в таких акциях, ведь в данном случае подарок обретает дополнительный смысл – «делать добро», – подчеркнул директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов.

Он рассказал, что в социально важных проектах сервис участвует уже не в первый раз. В прошлом году Mamba помогала Всемирному фонду дикой природы WWF спасать популяцию дальневосточных аистов.

Еще одним благотворительным проектом стало сотрудничество с центром Насилию.нет. Минувшей осенью Mamba предложила своим пользователям дарить друг другу виртуальные подарки «Нежное сердце», средства от продажи которых были перечислены в центр.

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Фото: pixabay.com
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